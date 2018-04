Venäjä kutsui YK:n turvaneuvoston hätäistuntoon – Ranska patistaa rauhanprosessin tielle

Venäjä kutsuu YK:n turvallisuusneuvoston hätäistuntoon Syyriaan tehtyjen iskujen takia, kertoi Kreml. Venäjä sanoo tuomitsevansa iskut jyrkästi.

Venäjän puolustusministeriön tietojen mukaan syyrialaisia siviileitä ei joutunut iskujen uhriksi. Syyrian televisio kertoi aiemmin kolmen siviilin haavoittuneen Homsin kaupungissa.

Syyria on tuominnut Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten yölliset iskut julmana ja barbaarisena hyökkäyksenä.

Britannian pääministerin Theresan Mayn mukaan iskut lähettivät selvän viestin kemiallisten aseiden käytöstä. Hyökkäykseen myös osallistuneen Ranskan mukaan iskut olivat oikeutettuja ja nyt on pikaisesti saatettava Syyrian konfliktin ratkaisuun tähtäävä poliittinen prosessi raiteilleen.

– Nyt on löydyttävä suunnitelma ja poliittinen ratkaisu kriisin lopettamiseksi. Olemme valmiita aloittamaan työn saman tien kaikkien niiden maiden kanssa, jotka haluavat osallistua, ulkoministeri Jean-Yves Le Drian sanoi yhteisessä tiedotustilaisuudessa maan puolustusministerin kanssa. Le Drianin mukaan iskut olivat oikeutettu vastatoimi epäillystä kemiallisten aseiden käytöstä Syyrian Dumassa.

Yhdysvallat, Ranska ja Britannia iskivät yöllä kolmeen eri kohteeseen Syyriassa. Kohteina kerrottiin olleen kemiallisten aseiden tutkimuskeskus sekä kemiallisten aineiden säilytyslaitos ja varasto.

Tuskilta tuki, Merkel kutsui iskua tarpeelliseksi

Saksan liittokansleri Angela Merkel kutsui iskua tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kommentoi hyökkäystä sanomalla, että EU seisoo liittolaistensa rinnalla.

– Yhdysvallat, Ranska ja Britannia tekivät selväksi, ettei Syyrian hallinto yhdessä Venäjän ja Iranin kanssa voi jatkaa tätä inhimillistä tragediaa ainakaan ilman seurauksia. EU seisoo liittolaistensa rinnalla oikeuden puolella, Tusk sanoi Twitterissä.

Yhdysvaltain ilmavoimien komentajan Joseph Dunfordin mukaan liittouman iskujen kohteet valittiin niin, että siviiliuhrien määrä jäisi mahdollisimman pieneksi.

Venäjän mukaan yksikään lännen ampumista ohjuksista ei osunut lähelle Venäjän lento- tai laivastotukikohtia. Puolustusministeriön mukaan Venäjä ei käyttänyt ilmapuolustusjärjestelmiään Syyriassa.

Ohjuksia ammuttiin Venäjän puolustusministeriön mukaan Syyriaan yli sata. Venäjän mukaan Syyrian ilmapuolustus olisi onnistunut torjumaan 103 risteilyohjuksesta 71.

STT

