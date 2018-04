Venäjä suomi Britanniaa sanan säilällä YK:n turvallisuusneuvostossa

Venäjä ei säästellyt sanojaan hyökätessään Britanniaa vastaan YK:n turvallisuusneuvostossa torstaina, kun neuvosto oli Venäjän pyynnöstä koolla keskustelemassa venäläisen entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin myrkyttämisestä Britanniassa.

Länsimaat syyttävät Skripalin sairaalaan vieneestä hermomyrkkyhyökkäyksestä Venäjää, joka kiistää syytökset.

Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzia kutsui länsimaiden syytöksiä propagandasodaksi ja rinnasti syytösten esittäjät natsien propagandapäällikköön Joseph Goebbelsiin. Hän viljeli pitkässä puheessaan myös runsaasti kirjallisuusviittauksia niin Rikos ja rangaistus -teokseen kuin Liisaan ihmemaassa, ja mainitsi lisäksi brittitelevisiosarjan Midsomerin Murhat.

YK:hon ja kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut tutkija Richard Gowan tulkitsi Nebenzian yrittäneen vähätellä viittauksillaan tilanteen vakavuutta.

– Venäjä pyrkii saamaan Britannian näyttämään hölmöltä muuttamalla tilanteen peliksi, hän sanoi.

Hän arvioi monien maiden toivovan, että koko asia unohdettaisiin ennen kuin Venäjän ja muun maailman välit heikkenevät entisestään ja huomautti, että sen vuoksi Venäjän viihteellistämisstrategia saattaa jopa toimia.

Venäjä kysellyt Skripalin lemmikeistä

Britanniassa myrkytetyn entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin lemmikkieläimet ovat kuolleet, Britannian hallitus vahvisti myöhään torstaina. Britannia otti asiaan kantaa sen jälkeen, kun Venäjä oli esittänyt kysymyksiä lemmikkien voinnista.

Britannian viranomaiset kertoivat nyt julkisuuteen, että Skripalin kaksi marsua löydettiin kuolleena. Lisäksi eläinlääkäri joutui lopettamaan ex-agentin kissan.

Skripal tyttärineen löydettiin kuukausi sitten myrkytettyinä puistosta Salisburyn kaupungista. He ovat olleet siitä lähtien sairaalahoidossa. Sergei Skripal on tiettävästi yhä kriittisessä tilassa, mutta Julija-tyttären kerrottu toipuvan hyvää vauhtia.

Britannian mukaan murhayrityksessä käytettiin Novitshok-nimistä hermomyrkkyä, jota on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön. Britannia syyttää Venäjää Skripalien myrkyttämisestä, minkä Venäjä kiistää. Tapaus on kiristänyt Venäjän ja länsimaiden välejä.

Britannian terrorisminvastainen poliisi on sanonut, että Skripalit altistuivat myrkylle kotonaan.

STT