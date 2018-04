Venäjä: Syyrian hallituksen joukot ovat vallanneet koko Itä-Ghoutan

Venäjän puolustusministeriö kertoo, että Syyrian hallituksen joukot ovat ottaneet kokonaan haltuunsa tärkeän Itä-Ghoutan kapinallisalueen maan pääkaupungin Damaskoksen liepeillä.

Venäläismedian mukaan Syyrian joukot ovat vallanneet Douman kaupungin ja näin ollen koko Itä-Ghouta on nyt joukkojen hallussa.

– Tämä on tärkeä päivä Syyrian historiassa. Hallituksen lipun nostaminen salkoon Doumassa merkitsee kaupungin ja siten koko Itä-Ghoutan siirtymistä hallituksen kontrolliin, kertoo Venäjän asevoimien upseeri Juri Jevtushenko venäläisen uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Venäjän televisiossa on näytetty kuvamateriaalia, jossa Syyrian hallituksen lippu liehuu tuntemattomasta rakennuksesta. Kuvatulla videolla hurraava väkijoukko heiluttaa lippuja pommitettujen rakennusten raunioissa.

Länsimaat syyttävät Syyrian hallitusta kaasuiskun tekemisestä Doumassa viime viikonloppuna. Arvioiden mukaan iskussa kuoli vähintään 40 ihmistä.

Venäjä: Tilanne Doumassa rauhoittumassa

Venäjän puolustusministeriö kertoo äskettäin alueelle saapuneiden venäläisten sotilaspoliisien partioivan Doumaa taistelujen jäljiltä.

– Tästä eteenpäin Venäjän asevoimien sotilaspoliisiyksiköt partioivat Douman kaupungissa. He takaavat lain ja järjestyksen noudattamisen alueella, puolustusministeriö kertoo tiedotteessa, josta raportoi venäläisuutistoimisto RIA Novosti.

Kaupungin tilanne on venäläisviranomaisten mukaan rauhoittumassa. Venäjän mukaan Doumasta on evakuoitu 166 644 ihmistä.

STT

Kuvat: