Venäjä: Syyrian kemiallinen isku oli ulkomaisten tiedustelupalveluiden lavastus

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Venäjällä on kiistämättomiä todisteita siitä, että Syyrian kemiallinen isku oli ulkomaisten tiedustelupalveluiden lavastama. Lavrov ei kertonut, minkä maan tai maiden turvallisuuspalveluita hän epäilee.

Yhdysvallat on uhannut kostaa Itä-Ghutaan tehdyn kemiallisen iskun. Iskussa sai surmansa kymmeniä siviilejä. Venäjä haluaa YK:n turvallisuusneuvoston koolle käsittelemään Syyrian tilannetta perjantaina.

Trump keskustelee iskusta Macronin ja Mayn kanssa

Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trump ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä siitä, kuinka Syyrian epäiltyyn kaasuiskuun reagoidaan. Valkoisen talon tiedottajan Sarah Sandersin mukaan Trumpin on määrä keskustella asiasta pian Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Britannian pääministerin Theresa Mayn kanssa. Sandersin mukaan kolmikon on määrä keskustella mahdollisista toimista torstaina Washingtonin aikaa.

Britannian hallitus oli torstaina pidetyssä hätäkokouksessa yhtä mieltä siitä, että Syyrian kaasuiskun takia on ryhdyttävä toimiin. Toimiin on hallituksen mukaan ryhdyttävä humanitaarisen kärsimyksen lieventämiseksi ja siksi, ettei Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinto enää jatkossa käyttäisi kemiallisia aseita.

Kanslian mukaan ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että pääministerin on jatkettava työskentelyä Yhdysvaltojen ja Ranskan kanssa, jotta Syyrian toimiin voidaan vastata kansainvälisesti.

Valkoinen talo kertoi Britannian hallituksen hätäkokouksen jälkeen, että Trumpin, Mayn ja Macronin on määrä keskustella Syyriasta.

Brittilehti Telegraph kertoi keskiviikkona lähdettään paljastamatta, että May oli jo lähettänyt sukellusveneitä ohjuskantaman päähän Syyriasta. Lehti kirjoitti tuolloin, että isku Syyriaan saattaa alkaa jo torstai-iltana.

Kemiallisten aseiden valvojat pääsevät Syyriaan

Länsimaiden Syyriaan kohdistuvien sotilaallisten iskujen todennäköisyys vaikutti lievenevän torstaina, kun kemiallisten aseiden valvojien kerrottiin pääsevän tarkastusmatkalle Syyriaan. Myös Trump on osittain vetänyt takaisin uhkauksiaan laukaista ohjusiskuja Syyriaan vastauksena epäiltyyn kemialliseen hyökkäykseen.

– En koskaan sanonut, milloin hyökkäys Syyriaan tapahtuu. Voi olla hyvin pian, voi olla, että ei niin pian ollenkaan, Trump tviittasi.

Trump uhkasi aiemmassa Twitter-viestissä Yhdysvaltojen hyökkäävän Syyrian hallitusta vastaan ohjusiskuilla vastauksena kaasuiskuun, jonka arvioidaan tappaneen vähintään 40 ihmistä.

Kemiallisen aseiden kieltojärjestön OPCW:n asiantuntijoiden on kerrottu aloittavan lauantaina selvitystyön väitetystä myrkkykaasun käytöstä syyrialaisessa Duman kaupungissa Itä-Ghutassa.

