Venäjä syyttää Israelia Syyrian armeijan lentotukikohtaan tehdystä iskusta

Venäjän armeija syyttää Israelia Syyrian hallinnon lentotukikohtaan tehdystä ilmahyökkäyksestä. Sekä Yhdysvallat että Ranska ovat kiistäneet tehneensä ilmaiskun.

Lentotukikohta sijaitsee lähellä Homsin kaupunkia, ja se tunnetaan myös Tiyasin lentokenttänä.

Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana kertoo, että useita ohjuksia osui Tayfurin sotilaslentokentälle varhain tänään. Tayfurin lentotukikohta tunnetaan myös Tiyasin lentokenttänä.

Ilmaiskussa Syyrian hallituksen lentotukikohtaan kuoli 14 sotilasta, kertoo Syyrian sisällissotaa seuraava järjestö. Osa kuolleista on Syyrian hallitusta tukevan Iranin joukkoja, Syrian Observatory for Human Rights kertoo.

Syyria syyttää ilmaiskusta länsimaita, kertoo BBC.

Pentagon on kommentoinut asiaa sanomalla, ettei Yhdysvallat tällä hetkellä tee iskuja Syyriassa.

– Me kuitenkin seuraamme tarkasti tilannetta ja tuemme diplomaattisia keinoja, joilla yritetään saada Syyriassa tai muualla kemiallisia aseita käyttävät vastuuseen, Pentagonin tiedottaja sanoi.

Ranskan armeija on myös ilmoittanut, ettei se ole tämän aamuisen ilmaiskun takana.

Epäilty kaasuisku tuomittu voimakkaasti

Syyrian valtiollinen uutistoimisto raportoi lentotukikohtaan tehdystä iskuista reilu vuorokausi sen jälkeen, kun Syyrian Itä-Ghoutassa raportoitiin tapahtuneen kaasuisku. Epäilylle iskulle ei ole saatu puolueetonta vahvistusta.

Muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuominnut jyrkin sanoin iskun.

– Syyriassa monia on kuollut järjettömässä kemiallisessa iskussa, mukaan lukien naisia ja lapsia. Alue, jossa hirmuteko on tehty, on eristetty ja Syyrian armeijan piirittämä, ja ulkomaailmasta alueelle ei pääse mitenkään, Trump kirjoitti tviitissään.

– Presidentti (Vladimir) Putin, Venäjä ja Iran ovat vastuullisia tuestaan raakalaiselle Assadille, Trump jatkaa viitaten Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin.

Trump myös keskusteli epäillystä iskusta ranskalaisen virkaveljensä Emmanuel Macronin kanssa. Puhelun jälkeen julkaistun Valkoisen talon tiedotteen mukaan presidentit vannoivat reagoivansa tapahtuneeseen yhdessä ja voimakkaasti.

– Molemmat johtajat tuomitsevat kauhean kemiallisen iskun Syyriassa ja ovat yhtä mieltä siitä, että Assadin hallintoa täytyy vaatia vastuuseen jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista, tiedotteessa sanottiin.

USA teki viime vuonna iskun Syyrian armeijan kentälle

Yhdysvallat on aiemmin tehnyt ohjusiskun Syyriaan kostona kaasuiskusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi viime vuoden huhtikuussa suuren ohjusiskun Syyriaan kostoksi Khan Sheikhunin kaasuiskusta. Yhdysvallat ampui 59 Tomahawk-ohjusta Shayratin lentokentälle. Yhdysvallat uskoo, että tuhoisa kemikaalihyökkäys tehtiin tältä kentältä.

Khan Sheikhunin kaasuiskussa 4. huhtikuuta viime vuonna kuoli lähes 90 ihmistä.

STT

