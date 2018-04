Venäjä syyttää kemiallisten aseiden kieltojärjestöä Skripal-tulosten peukaloinnista

Venäjä on jatkanut hyökkäyksiään kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n työtä vastaan. Ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan ex-agentti Sergei Skripalin tapauksessa saatuja tuloksia on peukaloitu. Lavrovin mukana sveitsiläiset asiantuntijat olivat löytäneet näytteistä jälkiä länsimaiden käyttämästä BZ-hermomyrkystä ja sen esiasteista.

Lavrovin mukaan kyseistä ainetta ovat käyttäneet Yhdysvallat, Britannia ja muut Nato-maat. Venäjällä tai Neuvostoliitolla sitä ei ole ollut, Lavrov sanoi.

Lavrov kyseli, miksei tätä tietoa sisällytetty OPCW:n raporttiin.

OPCW ilmoitti omalta osaltaan vahvistavansa Britannian tutkimustulokset kemikaalista, jota käytettiin Sergei Skripalin ja Julija Skripalinmyrkyttämiseen. OPCW ei nimennyt ainetta Novitshok-hermomyrkyksi.

Lavrovin mukaan sveitsiläisissä tutkimuksissa oli löydetty Novitshok-ryhmään kuuluvaa A-234 -hermomyrkkyä ”alkuperäisessä muodossaan ja suuria määriä”. Lavrovin mielestä tämä löydös on kyseenalainen, koska niin suuri määrä myrkkyä olisi tappanut Skripalit. Ministerin mukaan väite on epäilyttävä, koska myrkkyiskun ja näytteiden oton välillä ehti kulua kaksi viikkoa, ja myrkky on erittäin nopeasti haihtuvaa.

STT

