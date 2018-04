Venäjä syytti taas länttä provokaatiosta Skripalien myrkytyksessä – Britannia tyrmäsi Venäjän ehdotuksen yhteistutkimuksista

Venäjän mukaan venäläisen ex-kaksoisagentin Sergei Skripalin myrkyttäminen oli Britannian ja Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden ”groteski provokaatio”.

– Koko joukko Euroopan maita ei hukkaa aikaa, mitä tulee Britannian ja Yhdysvaltojen tökerösti kokoon keittämään groteskiin provokaatioon Skripaleista, sen sijaan että ne haluaisivat tutustua yksityiskohtaisesti siihen, mitä on tapahtunut, sanaili Venäjän ulkomaantiedustelun (SVR) johtaja Sergei Naryshkin.

Naryshkinin mukaan nykyinen tilanne on kärjistymässä vaaralliseksi.

– On tärkeää, että tämä vastuuton peli ja voimankäyttö valtioiden välillä loppuu, jottemme päädy uuden Kuuban kriisin tasolle, Naryshkin sanoi.

Vuonna 1962 Yhdysvallat ja Venäjä päätyivät ydinsodan partaalle Kuubaan sijoitettujen neuvosto-ohjusten vuoksi.

Skripal ja hänen tyttärensä myrkytettiin Britannian Salisburyssa maaliskuun alussa. Britannia ja länsimaat ovat syyttäneet teosta Venäjää, joka on kiistänyt syytökset.

Britannian edustaja puolestaan kommentoi, että Venäjän ehdotus venäläisen ex-kaksoisagentin Sergei Skripalin myrkyttämisen tutkimisesta maiden yhteistyönä on ”kieroutunut”. Britannian mukaan kyseessä on harhautus, jolla Venäjän viranomaiset pyrkivät välttelemään vastaamista kysymyksiin, joihin heidän olisi vastattava.

Yhdysvaltalaislähde Tassille: Venäjä voisi lähettää uudet diplomaatit karkotettujen tilalle

Venäjä voi lähettää Yhdysvalloista karkotettujen 60 diplomaatin tilalle eri työntekijät, sanoo Yhdysvaltain hallituksen edustaja uutistoimisto Tassin mukaan. Mikäli Venäjä hakee toimintalupia uusille diplomaateille, hakemukset käsiteltäisiin tapauskohtaisesti, Tassin haastattelema nimettömänä pysyvä lähde sanoo.

Yhdysvallat olettaa myös, että Venäjä olisi puolestaan valmis hyväksymään maahan uusia amerikkalaisdiplomaatteja karkotettujen tilalle.

– Venäjä ei ole ilmoittanut, että se aikoisi vähentää henkilöstön määrää kahdenvälisissä suhteissamme, hallinnon edustaja sanoi Tassille.

Yhdysvallat karkotti maaliskuun lopulla 60 venäläisdiplomaattia ja sulki Venäjän Seattlen konsulaatin vastatoimena venäläisen ex-agentti Skripalin murhayritykselle Britanniassa. Britannia syyttää teosta Venäjää, jossa murhayrityksessä käytettyä Novitshok-hermomyrkkyä on valmistettu.

Venäjä reagoi Yhdysvaltojen tekoon karkottamalla 60 amerikkalaisdiplomaattia Moskovasta ja sulkemalla Yhdysvaltain konsulaatin Pietarissa.

