Venäjä tyrmäsi USA:n ehdotuksen Syyrian epäillyn kaasuiskujen tutkinnasta

Venäjä on tyrmännyt Yhdysvaltain ehdotuksen aloittaa riippumaton tutkinta Syyrian kaasuiskuista, kertoo uutistoimisto AFP. Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzia kertoi toimittajille, että Yhdysvaltain esittelemässä päätöslauselmaluonnoksessa oli joitakin kohtia, joita ei voida hyväksyä. Hänen mukaansa luonnos oli vielä huonompi kuin Yhdysvaltain maaliskuussa tekemä.

– Sen perusteella, mitä olemme nyt kuulleet, Yhdysvallat pohtii sotilaallista vaihtoehtoa. Se on erittäin erittäin vaarallista, Nebenzia myös sanoi.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui eilen illasta Suomen aikaa hätäistuntoon Syyrian viikonloppuisen epäillyn kaasuiskun takia.

Kokouksessa puhunut Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley hoputti turvallisuusneuvostoa toimimaan Syyrian suhteen. Haley sanoi kokouksessa, että tilanne on tullut pisteeseen, jossa maailman täytyy nähdä, että oikeus toteutuu. Hän myös varoitti, että Yhdysvallat on valmis reagoimaan.

Nebenzia puolestaan sanoi kokouksessa Venäjän ilmoittaneen Yhdysvalloille, ettei se salli omien Syyriassa olevien joukkojensa joutuvan vaaraan.

Trump lupasi isoja päätöksiä Syyrian suhteen

Yhdysvalloissa paikallista aikaa maanantai-illasta puhunut presidentti Donald Trump sanoi, että päätös toimista Syyrian suhteen tehdään maanantai-iltana tai pian sen jälkeen.

– Teemme päätöksen, mitä tehdä Damaskoksen lähettyvillä tehdyn hirvittävän iskun johdosta. Iskuun vastataan ja siihen vastataan voimakkaasti, kansallisen turvallisuuden neuvoantajiensa ympäröimä Trump sanoi.

Aiemmin maanantaina Trump lupasi, että Syyrian suhteen on luvassa isoja päätöksiä vuorokauden tai kahden sisällä. Puolustusministeri James Mattis on sanonut, ettei sotilaallista vaihtoehtoa suljeta pois, kun pohditaan vastausta epäiltyyn kaasuiskuun.

Britannian pääministeri Theresa May kommentoi asiaa puolestaan eilen vaatimalla presidentti Bashar al-Assadia ja hänen tukijoitaan vastuuseen, jos tiedot kaasuiskusta varmistuvat. Venäjä varoitti vetämästä hätäisiä johtopäätöksiä. Presidentti Vladimir Putin varoitti ”provokaatiosta ja spekulaatiosta” puhelinkeskustelussa Saksan Angela Merkelin kanssa.

Sekä Syyrian johto että Venäjä ovat kiistäneet kemiallisten aseiden käytön. Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW tutkii epäiltyä iskua.

Israelia epäillään lentokenttäiskusta

Epäiltyä kaasuiskua seurasi maanantain vastaisena yönä ilmaisku Syyrian Tayfurin sotilaslentokentälle. Syyrian sotaa seuraavan järjestön mukaan iskussa kuoli 14 sotilasta, joista neljä oli iranilaisia. Syyrian valtiollinen uutistoimisto ehti kertoa, että iskusta epäillään Yhdysvaltoja mutta veti sitten pois syytöksen.

Sekä Syyria että Venäjän armeija sanoivat myöhemmin Israelin olleen iskun takana. Israel ei ole kieltänyt eikä myöntänyt syytöstä.

Yhdysvallat teki viime vuonna ohjusiskun Syyriaan kostoksi kaasuiskusta.

Korjattu aiempaa uutista: Yhdysvaltain päätöslauselmaluonnoksessa ehdotettiin riippumattoman tutkinnan aloittamista Syyrian kaasuiskuista, ei pelkästään viimeisimmästä epäillystä iskusta.

STT

