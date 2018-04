Venäjä tyrmäsi USA:n ehdotuksen Syyrian epäillyn kaasuiskun tutkinnasta

Venäjä on tyrmännyt Yhdysvaltain ehdotuksen aloittaa riippumaton tutkinta Syyrian epäillystä kaasuiskusta, kertoo uutistoimisto AFP. Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzia kertoi toimittajille, että Yhdysvaltain esittelemässä päätöslauselmaluonnoksessa on joitakin kohtia, joita ei voida hyväksyä.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui eilen illasta Suomen aikaa hätäistuntoon Syyrian epäillyn kaasuiskun takia.

”Maailman täytyy nähdä, että oikeus toteutuu”

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley on hoputtanut YK:n turvallisuusneuvostoa toimimaan Syyrian suhteen. Turvallisuusneuvosto aloitti eilen illasta Suomen aikaa hätäistunnon Syyrian epäillyn kaasuiskun takia.

Haley sanoi kokouksessa, että tilanne on tullut pisteeseen, jossa maailman täytyy nähdä, että oikeus toteutuu. Hän myös varoitti, että Yhdysvallat on valmis reagoimaan.

Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzia puolestaan sanoi Venäjän ilmoittaneen Yhdysvalloille, ettei se salli omien Syyriassa olevien joukkojensa joutuvan vaaraan.

STT