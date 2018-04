Venäjältä myönteinen päätös Fortumin Uniper-hankinnalle

Fortumin ostotarjous Uniperista on saanut myönteisen päätöksen Venäjällä. Yhtiön mukaan Venäjän hallituksen ulkomaisia investointeja valvova komissio on tänään päättänyt, että Fortum voi hankkia enimmillään 50 prosenttia Uniperin osakkeista ja äänioikeuksista.

Fortumin mukaan päätös on merkittävä askel kohti koko julkisen ostotarjouksen loppuun saattamista. Fortum tarvitsee järjestelylle myös Venäjän kilpailulainsäädännön edellyttämän hyväksynnän. Fortum odottaa lopullisia päätöksiä Venäjällä 30 päivän kuluessa.

STT

Kuvat: