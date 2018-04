Venäjän ohjusharjoituksen määrä alkaa eteläisellä Itämerellä – Presidentti Niinistö: Itämerellä on moni harjoitellut

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjän sotaharjoituksista Itämerellä ei ole Suomessa syytä olla välittömästi huolissaan. Niinistön mukaan Itämerellä on monikin valtio harjoitellut.

Laajemmin Niinistö pitää kyllä huolestuttavana sitä, että Itämerellä on nykyisin niinkin paljon sotilaallista toimintaa. Hänen mukaansa olisi toivottavaa, että se vähenisi.

Niinistö vastasi kysymykseen sotaharjoituksista Tampereen-vierailuunsa liittyneessä lehdistötilaisuudessa.

Venäjä aloittaa ilmoituksensa mukaan tänään sotaharjoitukset eteläisen Itämeren kansainvälisellä merialueella. Yksi harjoitusalueista sijaitsee poikkeuksellisen kaukana lännessä lähellä Ruotsin ja Tanskan aluevesiä sekä toinen Latvian rannikon edustalla.

Venäjä on ilmoittanut käyttävänsä ohjuksia harjoituksessa, joka jatkuu perjantaihin saakka. Tarkasti ei kuitenkaan tiedetä, millaista aseistusta harjoituksessa aiotaan käyttää.

STT

Kuvat: