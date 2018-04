Venäläislehti: Pietarin SKA:n maalivahti Koskinen palaa NHL:ään

Pietarin SKA:ssa kaksi jääkiekon KHL-mestaruutta voittanut maalivahti Mikko Koskinen palaa ensi kaudeksi NHL:ään, kertoo venäläisjulkaisu Sport-Express verkkosivuillaan.

Sport-Expressin mukaan Koskinen kirjoittaa sopimuksen NHL-seura New York Islandersin kanssa heinäkuun alussa. Hän pelasi Islandersissa neljä NHL-ottelua kaudella 2010-11.

Espoolaisen Bluesin kasvatti Koskinen, 29, on pelannut neljä viime kautta KHL:ää Sibir Novosibirskissa ja pietarilaisessa SKA:ssa, jossa hän voitti liigan mestaruudet vuosina 2015 ja 2017.

Koskinen on pelannut Suomen hopeaa voittaneessa maajoukkueessa MM-turnauksissa 2014 ja 2016.

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/koskinen-dogovorilsya-o-perehode-v-aylenders-1395268/

STT