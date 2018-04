Vettel ja Räikkönen miehittivät Bahrainin gp:n ensimmäisen lähtörivin – Bottas selätti aika-ajossa tallitoveri Hamiltonin

Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas lähtevät hyvistä lähtöasemista formula 1:n MM-sarjan toiseen kilpailuun Bahrainissa. Räkkönen starttaa sunnuntain kilpailuun toisesta ja Bottas kolmannesta lähtöruudusta.

Sebastian Vettel otti Ferrarille paalupaikan ajalla 1.27,958. Räikkönen jäi tallitoveristaan 0,143 sekuntia ja Bottas 0,166 sekuntia.

Maailmanmestari Lewis Hamilton jäi sekunnin kymmenyksen Mercedes-tallitoveristaan Bottaksesta. Hän oli aika-ajossa neljänneksi nopein, mutta pääsee kilpailuun vasta yhdeksänneltä paikalta lähtöruuturangaistuksen takia. Daniel Ricciardo oli Red Bullilla aika-ajon viidenneksi nopein.

Hamilton sai lähtöruuturangaistuksen vaihdelaatikon vaihdon takia.

Räikkönen oli koko joukon nopein vielä viimeisissä harjoituksissa ja aika-ajon ensimmäisessä osiossa. Vettel kuitenkin paransi vauhtiaan pitkin päivää.

– Aamulla oli hankalaa, mutta nyt on hyvä fiilis, Vettel kertoi tunnelmistaan C More Maxin haastattelussa.

– Huominen on silti eri juttu. Edessä on pitkä kilpailu.

Räikkönen harmitteli sitä, ettei löytänyt radalta sopivaa rakosta aika-ajon ratkaisuhetkillä.

– Ei tosiaan onnistunut, koska jäin viimeisellä vedolla ruuhkaan, mutta minkäs voit, Räikkönen sanoi vakavin ilmein.

– Huominen on kuitenkin pääjuttu, sillä pisteet jaetaan vasta kilpailussa.

Bottas oli tyytyväinen vauhtinsa kohenemiseen aika-ajon kolmen jakson aikana.

– Parani koko ajan, ja päätösjakso meni jo aika hyvin. Tähän ei voi kuitenkaan olla tyytyväinen, joten odotan jo huomista. Tulee tiukka kisa, Bottas veikkasi.

Bahrainin gp alkaa huomenna kello 18 Suomen aikaa.

Vettel voitti kauden avauksen Australiassa ennen Hamiltonia ja Räikköstä.

Korjattu aiempaa uutista klo 19.43 Lewis Hamilton lähtee kilpailuun 9. ei 4. lähtöruudusta, syynä viiden lähtöruudun rangaistus.

STT

