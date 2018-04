Vielä kaksi jäsentä erosi Ruotsin akatemiasta – Löfvenkin kommentoi

Kaksi jäsentä erosi torstaina kirjallisuuden Nobel-palkintoa jakavasta Ruotsin akatemiasta. Eroamisten taustalla ovat akatemian rahanjakoon liittyvät epäselvyydet ja rikosilmoitus, joka koskee kulttuurivaikuttaja Jean-Claude Arnaultin johtamaa kulttuurikeskus Forumia.

Akatemiasta erosivat torstaina sen sihteeri Sara Danius sekä akatemian jäsen Katarina Frostenson, joka on Arnaultin puoliso.

Akatemiasta on lyhyen ajan sisällä eronnut nyt yhteensä viisi sen jäsentä, sillä Peter Englund, Klas Östergren ja Kjell Espmark jättivät paikalla viime viikolla.

Myös Ruotsin pääministeri Stefan Löfven otti torstaina kantaa akatemian kriisiin.

– On akatemian itsensä tehtävä palauttaa usko ja luottamus instituutiota kohtaan, Löfven sanoi. Hänen mukaansa kirjallisuuden Nobel-palkinto on tärkeä asia koko Ruotsille.

STT