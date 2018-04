Vieri veitsi taivosesta, puukko pilvistä putosi

LIISA WRIGHT. Kalevala kertoo puukon olevan taivaallista perua. Alkujaan vain hyvään tarkoitettu, siirtyväksi isältä pojalle. Jos pitäisi nimetä suomalaisin ja parhaiten suomalaisuutta ilmentävä esine, olisi se minulle puukko.

Se on myös menestynyt vientituote, jopa kielellisesti. Suomalaisia sanoja ei nykyaikana ole siirtynyt muihin kieliin montakaan. Saksassa puhuttiin ennen vain suomenveitsestä, nyt löytyy sana das Puukko. Venäläinen puukko noudattaa läheisesti esikuvaansa ja onkin nimeltään ”suomalainen”. Muuallakin maailmassa valmistetaan veitsiä, joita markkinoidaan suomalaisuudella.

Puukko oli entisaikojen yleistyökalu. Se oli käyttäjällään lähes aina mukana, kätevästi tupessaan vyötäröllä riippumassa. Puukko oli leikkuu- ja kuorimisveitsi, ruokailuväline, paras veistämiseen, puutöiden yleistyöväline. Kalastajalla oli usein puukko veneen kaareen työnnettynä, ja metsästäjä käytti puukkoaan saaliin käsittelyyn.

Pienet muunnelmat parantavat käyttömahdollisuuksia. Siksi onkin vuolu-, nikkarin- ja partiopuukkoja. Puukko on yksi- tai kaksineuvoinen eli kaksihelainen, jolloin tupessa on myös toinen pienempi työväline. Lapinleuku on isompi; se soveltuu ruhojen paloitteluun, ja joitain voi käyttää jopa vesurina.

Paikkakunnittain syntyi omia malleja; puhutaan esimerkiksi Härmän tai Uskelan puukosta. Puukot olivat kyläseppien taidonnäytteitä, ja niihin kehittyi oma kädenjälki. Parhaita malleja alkoivat valmistaa muutkin. Kaunein lienee perinteinen Vöyrin puukko, ja myös Kauhavan puukossa on helakoristeita.

Kauhavalla sijaitsee puukkomuseo. Perinteiset ihastuttavat, mutta myös uudet ovat kauniita. En ole yhtään rumaa puukkoa nähnyt. Nysäksi kuluneenakin se toimii.

Naisten puukko on pienempi. Tuppi on yleensä nahasta, tuohtakin käytetään. Naisten takorautainen veitsi on jo sinällään hyvin kaunis esine.

Myös kuuluisat taiteilijat ovat tehneet puukkoja. Tapio Wirkkala sanoi 1961 suunnittelemansa puukon olleen mieluisin suunnittelutyönsä, ja hän käyttikin sitä paljon. Monet pitävät tätä puukkoa parhaana työkalunaan, toiset karsastavat sen nailonkahvaa ja erikoista muotoa.

Myös Pekka Piekäisen hienot eläinpääpuukot ovat nykyisin esillä antiikkihuutokaupoissa. Mutta kaikki muutkin puukontekijät ovat taiteilijoita.

Oma puukkoni sopii käteeni parahultaisesti; sen kahva on vuoltu lapsuuteni nimikko-omenapuusta. Tupen tein itse, missä onnistuminen ilahdutti. Kovin kaunis ja mitä parhain työväline monessa keittiöaskareessa on myös naisten veitseni.

Kalleimman netissä näkemäni keräilypuukon, hinta lähes 3 000 euroa, kahva on tehty kivettyneestä dinosauruksen ulosteesta. Myös jadekahvainen on yhtä arvokas.

Puukko on hieno lahja. Joissakin maissa sitä ei tosin pidä antaa ystävälle. Saksassa puukon tai saksien toiselle antaminen tarkoittaa, että haluaa katkaista sillä ystävyyden. Siksi puukkoa ei anneta lahjaksi, vaan siitä maksetaan vaikka sentti, ja ystävyys säilyy.

