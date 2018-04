Viikon kuvat: Kello 10 kahvit, somerolainen tuunattu Volvo ja villasukkajuoksu

Salon perinteikäs torikahvilakausi on jo alkanut. Ulla Wiirilinna (vas.), Risto Mattila, Eeva Mattila ja Heikki Wiirilinna olivat tiistaina toista kertaa kahvilla. Nelikolla on tapana nauttia yhdessä aina kello kympin kahvit.

Kuva yllä: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Somerolta löytyy persoonallisia Volvo-merkkisiä autoja. Yksi autonsa tuunanneista on Tero Kantala.

Hän laittoi ruosteisen ja persoonallisesti maalatun ja sisustetun ajoneuvonsa katolle taksikyltin. Se on aiheuttanut päänvaivaa virkavallalle.

– Hämeenlinnan poliisi ei löytänyt pykälää, jota olisin rikkonut, kun pysäytti minut. Salon poliisin mielestä kyltti on hämäävä. Se ei kuitenkaan ole nykydirektiivin mukainen kyltti, kertoo Kantala.

Taksikyltin Kantala osti rompetorilta, teline oli ilmaislöytö. Poliisia miellyttääkseen hän on sittemmin sutannut kyltistä yhden kirjaimen, nyt siinä lukee ”TAKI”.

Tero Kantala aikoo jatkaa Volvonsa ehostamista.

GAMBIALAISET rakastavat jalkapalloa, mutta välineistä, nappulakengistä ja palloista, on usein pula.

– Jos antaa johonkin kylään jalkapallon, se on kuin antaisi timantin. Jos antaa lapselle nappulakengät, hänelle antaa koko maailman, koska gambialaislapset rakastavat jalkapalloa, kuvailee Turun Interissä tällä kaudella pelaava Abdoulie Mansally. Hän kerää tekee hyväntekeväisyyttä oman maansa nuorison eteen.

vIIKON KUVISSA yhdeksän sanomalehteä esittelee kohokohtia edellisen viikon kuvatarjonnastaan. Samalla kuvat ovat kertaus viikon uutisiin ja puheenaiheisiin.

SAIRAAN NOPEE. Kansanauto Volvo on saanut Somerolla viime aikoina huonoa mainetta. Merkki on yleistynyt autohuligaanien keskuudessa siinä määrin, että uudissana ”linttavolvo” on pesiytynyt arkikielenkäyttöön. Kaikki volvokuskit eivät kuitenkaan ole mätiä omenoita. Tero Kantalan ”sairaan nopee” Volvo on karusta ulkomuodostaan huolimatta juuri päässyt läpi katsastuksesta ja on teknisessä kunnossa. Kuva: Armas Töykkälä, Somero-lehti.

GAMBIAN OMA JOULUPUKKI. Kun gambialainen Abdoulie Mansally oli viimein saanut toivomansa ulkomaansiirron ja päässyt parikymppisenä pelaamaan jalkapalloa Yhdysvaltoihin, häntä odotti pukukopissa järkytys. Joukkuekaveri bostonilaisessa joukkueessa heitti pukukopissa roskakoriin nappulakengät, jotka Mansallyn mielestä olivat vielä täysin hyvässä kunnossa. – Ajattelin, että voi luoja, mitä hän tekee? Tietääkö hän, kuinka moni ihminen ympäri maailmaa kaipaisi niitä? Sanoin, että anna ne minulle. Sitten kiersin pelaajien joukossa kertomassa, että antakaa minulle kengät joita ette tarvitse. Siitä alkoi Mansallyn ura hyväntekijänä. Hän keräsi pelikauden aikana jalkapallotarvikkeita ja vei ne lomamatkallaan takaisin kotiseudulleen. Nyt, vuosien jälkeen mukana on myös säätiö hoitamassa hyväntekeväisyyttä. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

KARAVAANARI ON TALVENKIN KAVERI. Tosi karavaanari viihtyy vaunullaan muulloinkin kuin kesäkuukausina. Halikossa, Salakallion vaunualueella, pääsiäistä vietti sata ihmistä. Kari Åberg (vas.) ja Kauko Seger olivat paikalla vielä maanantainakin sankassa lumipyryssä. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

TURUSSA NÄKYI HARVINAINEN NELOSHALO. Viime viikon torstaina Turussa näkyi erikoinen neloishalo. Halo oli näkyvissä vain parin minuutin ajan. Kuvaan on taltioitunut monta haloa, kun yleensä niitä näkyy yksi tai kaksi kerrallaan. Yhdistelmä on harvinainen. Kuvassa näkyy halon peruselementtinä 22 asteen rengas, auringon ympärillä näkyvä ympyrä. Lisäksi siinä on auringonpilari, auringon päällä oleva salmiakkikuvio. Kolmantena kuviona ovat sivuauringot. Komeuden kruunaa yläkaari, joka sivuaa 22 asteen kaarta. – Tämä on neljästä ilmiöstä kaikkein harvinaisin, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto kertoo. Kuva: Anne Savolainen, Turun Sanomat.

TRULLILUISTELU. Virttaan kyläyhdistys tarjosi suussasulavan yllätyksen kaikille johonkin asuun pukeutuneille luistelijoille. Prinsessaksi sonnustautunut Ulpu Sorvisto, 4, hapuili suklaamunaa Eija Mykkäseltä. Micos Mattila, 7, ja Asla Välimäki, 6, odottelivat vuoroaan. Samalla virttaalaiset testasivat kaukalon viereen rakennetun taukotuvan ja laavun pääsiäistapahtumassa. Kuva: Karoliina Markula, Loimaan Lehti.

JALKAPALLOKAUSI ALKAA. Peimari Unitedin tuore päävalmentaja Joaquim Valinho antoi harjoituksissa ohjeita Bruno Rodriquezille (vas.) ja Lauri Parkkuselle. Peimarin kausi jalkapallon Kolmosessa käynnistyy sunnuntaina ottelulla ÅIFK:ta vastaan. Sarja alkaa tänään perjantaina Naantalissa, jossa Masku kohtaa FC Bodan. Pitkittynyt talvi häiritsee jonkin verran Kolmosen aloitusta viikonloppuna ja muutama ottelu on jouduttu siirtämään varakentälle. Kuva: Jan Sundman, Kunnallislehti.

VILLASUKKAJUOKSU ON VERSIO PALJASJALKAJUOKSUSTA. Turkulainen Sanna-Maija Karus hurahti villasukkajuoksuun muutama kuukausi sitten. Nyt hän juoksee villasukilla parin kilometrin lenkkejä metsäpoluilla ja meren jäällä. Juoksun jälkeen kihelmöi jalkapohjissa. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

PIKKUPOJAN UNELMATYÖ. Pöytyäläinen Henri Mäkelä toteutti sen, mistä niin moni pikkupoika haaveilee. Hänestä tuli roskakuski. Hän laskeutuu 250 kertaa työpäivän aikana alas auton ohjaamosta kipatakseen pihoilla odottavat roska-astiat autonsa takakontin ”kitaan”. Mäkelän ajaman auton nielu on niin suuri, että koko päivän kierros mahtuu yhteen kuormaan. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

TUOMIOKIRKON FLYYGELI SAI KESÄKUMIT. Autoilijoiden kannattaa vielä hillitä mielensä kevään rengasruletin käynnistämisessä. Sen sijaan Turun tuomiokirkkoon lahjoituksena saatuun flyygeliin vaihdettiin ennen käyttööottoa uudet pyörät. Tuomiokirkossa soitinta siirretään usein, joten alle tarvittiin isommat pyörät, ”suvikumit”, kuten Tuomiokirkon ykköskanttori Jukka Pietilä vitsaili. Ne eivät kuitenkaan menneet alle ihan heittämällä, vaan pianoteknikko Jari Kulmala joutui ensin sahaamaan soittimen jalat sopivaan mittaan. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

TOIVO ELÄÄ. Turkulaiset Elisa ja Niko Vartiainen ovat olleet adoptioprosesseissa lähes kymmenen vuotta. Sinä aikana perhe on kasvanut nyt 6-vuotiaaksi varttuneella Tomas-pojalla. Haave toisesta lapsesta on sekin pian toteutumassa, sillä Vartiaiset odottavat puhelinsoittoa lapsitiedosta hetkenä minä hyvänsä. Vuosien varrella toivo ja epätoivo siitä, että oma lapsensaanti on toisten käsissä, ovat ravistelleet kovaakin. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

HÄRKISTÄ LEIPIIN. Heli Lehtinen ja Paula Uotinen lisäsivät varovasti täytteet Härkis-leipiin. Pia Niemonen rohkaisi naisia, sillä Härkis-leipien teko ei ole sen ihmeellisempää kuin pienten pitsojenkaan valmistaminen. Kyrön Martat tutustuivat lihankorvikkeisiin ruuanlaittokurssillaan. Kuva: Katriina Reijonen, Auranmaan Viikkolehti.

PÖNTTÖTALKOOT. Salolaisen palvelukeskus Ilolansalon asukkaat ja Aurinkoleijonan päiväkotilapset pitivät pönttötalkoot lintumies Seppo Sällylän opastuksella. Sällylän mukaan linnunpöntön voi ripustaa koska vaan, sillä pönttöjä tarvitaan aina. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

SALONKIVENEEN ENTISÖINTI PALA PALALTA. Toistaiseksi salonkivene Bonito on vain runko entisestään. Pikkuhiljaa siitä on kuitenkin rakentumassa elävä esimerkki turkulaisesta veistämöhistoriasta, mikäli aluksen entisöijä Jani Vahto saa tarpeeksi tukea toteuttaakseen visionsa. Visioon kuuluu, että yksi harvoista säilyneistä suomalaisista salonkiveneistä seilaa jälleen Aurajoessa viimeistään vuonna 2020. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

TAVOITTEENA NOUSU LIIGAAN. Kaarinalainen Ura Basket nousi A-divarin finaaliin, josta voittaja pääsee suoraan Korisliigaan. Eero Aaltonen oli yksi Uran kirivaiheen avainpelaajista pitkäperjantaina, kun Ura nappasi voiton ToPosta. Finaalisarjassa vastassa on helsinkiläinen HBA Märsky. Ura aloitti finaalisarjan torstaina vierasvoitolla Märskystä. Kaarinassa pelataan lauantaina. Kuva: Pekka Tenhonen, Kaarina-Lehti.

KISSIMIRRIN UUSI NÄYTELMÄ. Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää Kissimirri-teatterin toimintaa. Kehitysvammaisten teatteriharrastajien teatteri täyttää nyt kymmenen vuotta ja esittää kevään esityksenä Uskomaton vaellus -nimisen näytelmän. Jätteinä näytelmässä ovat Outi Huhtala, Johanna Ahokas ja Rauno Hellberg. Kuva: Solina Saarikoski, Laitilan Sanomat.

