Viikon kuvat: Salolainen sienihuone, mie-kielinen tähti ja kiekkolegenda selällään

SALOSTA SIITAKESIENET KOKO SUOMEEN. Lämmin ja höyryinen tuotantohuone Salon Kuusjoella on vuodenajasta riippumatta täynnä siitakesieniä. Mikkolan sienituotteen myynnistä vastaava Juha Mikkola on toisen polven sieniviljelijä. Siitakeyritys on kovassa kasvussa, ja se on kaapannut koko Suomen siitakemarkkinat itselleen. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

ULRIKAN TOINEN ELÄMÄ. Ulrika Björkstamin tarina on enemmän kuin erikoinen.

Björkstam odotti taksia työpaikkansa ulkopuolella Meksikon pääkaupungissa Méxicossa vuonna 2008. Hän oli lähdössä juhlimaan 29-vuotissyntymäpäiväänsä aviomiehensä ja lomalle saapuneen äitinsä kanssa. Björkstam joutui kuitenkin yllättäen keskelle tulimerta, kun sisäministeri Juan Camilo Mouriñoa kuljettanut piensuihkukone putosi hänen viereensä. Hänen ihostaan paloi 40 prosenttia. Pahinta tuho oli kasvoissa ja käsissä.

Nyt, reilu 10 vuotta myöhemmin Björkstam asuu Helsingissä ja työskentelee ratkaisukeskeiseen valmentamiseen keskittyvässä yrityksessään. Maaliskuussa julkaistiin hänen kirjansa Nouse nyt, jossa hän kertoo kokemuksistaan ja elämän merkityksellisyydestä.

’Pahasti palanut Ulrika Björkstam menetti tutut kasvot, työn ja aviomiehen, mutta sai rohkeuden elää. Onnettomuuden jälkeen Ulrika ei palannut asumaan Meksikoon. Avioliitto päättyi eroon. Kun pahin tapahtui, miehestä ei ollut rinnalla kulkijaksi. Yhdeksän vuoden aikana Ulrikalle on tehty 22 leikkausta. Kasvojen toimintaa parantavia leikkauksia hänelle tehdään edelleen. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

VIIKON KUVAT on yhdeksän sanomalehden yhteinen juttusarja, joka esittelee kohokohtia edellisen viikon uutiskuvista ja puheenaiheista.

Tällä kertaa kuvat kertovat myös kevään tulosta, kaupunkisotaharjoituksesta, Antti Tuiskun konsertista ja muun muassa ystävyyden lähettiläästä.

EI MUUTA KUIN TÄHTÄÄMÄÄN. Ampumaurheilun lasten ja nuorten kultahippufinaali käytiin Salohallissa viime viikonloppuna. Tässä rakennetaan kisa-aluetta. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

APUA NAAPURIKANSALLE. Paimiolainen Esko Holma on rahdannut 250 kuormaa apua Viron vähäosaisille. Holma vie Viroon tällä hetkellä pääasiassa TYKSistä poistettuja apuvälineitä, kuten rollaattoreita ja pyörätuoleja. Osa lasteista kerätään Paimion koulujen keräyksistä. Paimiolaiset lahjoittavat muun muassa vaatteita ja leluja. Kuva: Mikko Perttunen, Kunnallislehti.

PAKKO ESIINTYÄ. Antti Tuisku tarjoili Turkuhallissa viime lauantaina keikan, jossa tanssijat, valot ja videot muodostivat teknisen ja taiteellisen kokonaisuuden yhdessä artistin kanssa. Turun Sanomien konserttiarvio kertoo, että Tuisku on instituutio ja käsite, joka joutuu keikoillaan pitämään mie-kielisiä puheita osoittaakseen olevansa tavallinen ihminen, jolla on tavallisen ihmisen ongelmia ja nöyryyttä vaikka muille jakaa. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

TAISTELUHARJOITUS KESKELLÄ KAUPUNKIA. Kaartin jääkärirykmentti harjoitteli tällä viikolla Salossa entisissä vanhustentaloissa ja niiden pihalla. Rykmentti kouluttaa nimenomaan rakennetulla alueella taistelemiseen erikoistuvia joukkoja pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan puolustamiseen. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

KYLVÖHOMMAT ALKOIVAT. Perniöläinen maanviljelijä Timo Löflund pääsi kylvöhommiin viikko sitten perjantaina. Hän kylvi suorakylvökoneella pari hehtaaria hernettä. Pellolle viljelijä pääsi tänä vuonna pari viikkoa tavanomaista myöhemmin. Viljaa Perniössä kylvetään arviolta vasta äitienpäivän tienoilla. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

CHEERTANSSIJAT TÄHTÄÄVÄT KORKEALLE. Turkulaisen cheerleadingseuran Smashin tanssijat Emilia Uusikorpi, Henriikka Pelkonen, Emmi Mäki ja Wilma Peippo edustavat MM-kisoissa Suomea. MM-esitys rakentuu kuudentoista naisen yhtenäisiin kuvioihin, mutta treenisalilla turkulaisseuran tanssijat saavat vedettyä oivan kenraalin myös keskenään. Cheerleadingin MM-kisat järjestetään tällä viikolla Yhdysvaltain Orlandossa, loppukilpailu on perjantaina. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

KESÄKUMIT ALLE. Laitilan Vianor-liikkeessä on ollut kiirettä, kun talvikumeja on vaihdettu kesärenkaisiin. Renkaita vaihtaa Jussi Ihanmäki. Tiestön heikko kunto on lisännyt hieman rengasrikkojen määrää, arvioidaan yrityksestä. Kuva: Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat.

KIEKKOLEGENDA SELÄLLÄÄN. TPS tekee luisteluopetusvideota junioreilleen. Se tarkoittaa, että kiekkolegenda, TPS:n kehitysjohtaja Saku Koivu komennetaan kaatumaan jäällä. – Saku, kaadu siniviivalla selällesi ja liu’u niin punaviivalle asti, TPS:n fysiikkakoordinaattori Lauri Paalasmaa komentaa. Videokamera käy, kun Koivu hetken päästä liukuu selällään pitkin Impivaaran jäätä. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

LIIKKUVA LUOKKA. Raision Ihalan koulun kuudesluokkalaiset oppivat vauhdilla. Luokassa ei tarvitse istua pulpeteissa, vaan opetuksessa on mukana liikettä aina, kun se siihen sopii. Menossa on äidinkielen tunti ja sanaluokkaharjoitus. Oppilaat päättävät, että substantiivilla pyörähdetään ympäri, verbissä mennään äksään, adjektiivi on kyykkyhyppy ja taipumaton sana johtaa kukkoasentoon. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

KYRÖN KEVÄTMARKKINAT LIIKUTTI. Kyrön torilla nähtiin lauantaina monipuolisesti liikettä: tuimaksi äitynyt tuuli liikutti markkinakojuja ja Pöytyän Urheilijoiden vetämä markkinajumppa pisti liikettä markkinaväen niveliin. Lions Club Karinainen/Kyrön järjestämät markkinat saivat liikkeelle kaikkiaan 2 500 kävijää. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

YSTÄVYYS ON LOTTOVOITTO. Haastan jokaisen paikallaolijan vähentämään yksinäisyyttä omilla teoillaan, kannusti ystävyyden suurlähettiläs Petri Virolainen. Mies esiintyi possujengeineen kehitysvammaisten kulttuuritapahtumassa Skanssissa. Virolainen on kiertää pyörällään edistämässä ystävyyden asiaa ympäri maata. Virolaisen oma yksinäisyys päättyi vasta aikuisena, kun hän sai ensimmäisen polkupyöränsä ja pääsi ”baanalle”. – Tein neitsytmatkan pyörälläni Keravan kehitysvammaisten kerhoon. Siellä tapasin vaikeasti kehitysvammaisen Jaakon ja puhekyvyttömän Aten. 30 vuoden yksinäisyyteni loppui. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

SILTATYÖMAA MUUTTAA KULKUA. Loimaan eritasoliittymän valmistavat työt alkoivat tammikuussa. Ensi syksynä varsinaisten rakennustöiden alkaessa Pikatien liikenne ohjataan kulkemaan ramppien ja Ysitielle rakennettavan väliaikaisen kiertoliittymän kautta. Ilmakuvassa näkyvät jo tulevien kaistojen linjat. Valmista pitäisi olla viimeistään ensi vuoden lopulla. Kuva: Harry Willman, Loimaan Lehti.

MÖKKIKAUSI ALKAA. Leikkuri napsuu kiivaaseen tahtiin Peltolan siirtolapuutarhassa, kun Miika Suomi leikkaa mökkinsä edessä olevaa orapihlajaa. Suomi kertoo, että pihahommiin on päästy tavallista myöhemmin. Yli kymmenen vuotta kesänsä Peltolassa viettänyt Suomi tähtää silti mökkikauden avaukseen vappuna. – Silloin kytketään vedet päälle ja mökkiin voi tulla yöksikin. Vapuksi ollaan aina tultu, hän sanoo. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

UUSI SALI, UUSI TEKNIIKKA. Kaarina-saliin äänestysjärjestelmän toimittanut Dolphin Interactiven Ismo Ripatti neuvoo järjestelmän käyttöä palkkasihteeri Miina Laihiselle ja hallintosihteeri Piija Huhtalalle. Ensimmäistä kertaa uudessa Kaarina-talossa kokoontunut kaupunginvaltuusto päätti, että Hovirinnan koulun hankesuunnitelman kanssa edetään pikavauhtia. Kuva: Maria Kesti, Kaarina-Lehti.

VIIKON KUVAT -sarjassa mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.

