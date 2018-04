Viileys jatkuu Venäjä-suhteissa

EU:n ulkoministerit käsittelivät maanantaina Venäjän suhteita. Kokouksen anti jäi ohueksi, mitään helpotuksia tilanteessa ei nähty.

Pakotteiden purkamiseen ei ole mahdollisuuksia niin kauan kuin Minskin sopimusta ei panna toimeen ja Ukrainan tilanne jatkuu ennallaan. Toisaalta EU:ssa ei harkita uusia pakotteita, vaikka tilanne on kiristynyt.

Venäjän vastaiset pakotteet asetettiin, kun Venäjä miehitti Krimin ja tuki kapinallisjoukkojen sodankäyntiä Ukrainassa. Perusasetelma on ennallaan.

Jännite on kuitenkin lisääntynyt, ja Venäjän aggressiivinen käytös Euroopan unionia kohtaan jatkuu. Ukrainan kriisin lisäksi Venäjää syytetään disinformaation levittämisestä, kyberiskuista ja Britannian myrkytysiskusta. Venäjä tukee myös Syyrian hallintoa ja sen sotatoimia.

Disinformaatioiskun kohteeksi joutui myös Suomi, kun venäläislehdessä levitettiin perättömiä tietoja energiayhtiö Fortumista. Lehtiartikkelissa väitettiin muun muassa, että Fortumin hallituksen puheenjohtaja olisi Suomen puolustusministeri, mikä ei pidä paikkaansa. Fortum kertoi ryhtyneensä oikeustoimiin kirjoituksen virheiden oikaisemiseksi.

Artikkeli voi olla viesti, että Venäjä on huolissaan Fortumin kasvavasta roolista maan energiatuotannossa. Parhaillaan Fortumilla on käynnissä saksalaisen Uniperin hankinta, joka omistaa useita voimalaitoksia Venäjällä.

Venäjän odotetaan harkitsevan uusia vastapakotteita Yhdysvalloille. Tämä on herättänyt huolta, voivatko uudet pakotteet kohdistua myös Eurooppaan ja samalla Suomeen. Kiristyksiä voi olla luvassa ydinenergiayhteistyöhön ja maataloustuotteiden tuontiin.

Suomalaisyrityksiä on kehotettu seuraamaan tilannetta tarkkaan, kun mietitään investointeja Venäjälle.

Jännittynyt tilanne näkyy myös Venäjän Nord Stream -kaasuputkihankkeen kakkosvaiheessa. Putkihankkeen poliittinen puoli puhuttaa monia maita.

Baltian maat ja Puola vastustavat uutta hanketta, mutta Saksa on puhunut sen puolesta. Suomi on käsitellyt putkihanketta vain ympäristöhankkeena ja myöntänyt putkelle luvan.