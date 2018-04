Parin viime viikon lämmin korkeapaineinen sää on nopeuttanut muuttolintujen aikatauluja. Esimerkiksi metsähanhet, rastaat ja peipot muuttavat nyt sankoin joukoin.

Myös esimerkiksi metsäkirvistä on havaittu enemmän kuin normaalisti.

Keskimäärin lintujen muutto on kuitenkin ollut hieman tavanomaista myöhemmässä kylmän maaliskuun takia.

STT