Ville Nieminen on Lahden Pelicansin uusi päävalmentaja – avaa uudenlaista uraa suomalaisille Stanley Cup -voittajille

Lahden Pelicans pestasi kolmivuotisella sopimuksella päävalmentajakseen Ville Niemisen, josta tulee ensimmäinen päävalmentajana Liigassa toiminut suomalainen Stanley Cup -voittaja. Pelaajana Nieminen saavutti maailman himoituimman jääkiekkopalkinnon vuonna 2001 Coloradon riveissä.

Valmennusuralle hän lähti heti pelaajauransa päätyttyä vuonna 2015. Nieminen valmensi KeuPa HT:tä Mestiksessä ja sen jälkeen toimi Liigassa Jukurien apuvalmentajana kahden kauden ajan.

– Erittäin hyvä fiilis, ja odotan jo kovasti ensi viikkoa, kun joukkueharjoitukset alkavat. Pelicans saa minusta pelaajalähtöisen ja vaativan valmentajan. Uskon yhteistyöhön ja siihen, että meillä on vahva valmennusryhmä, millä alamme tekemään töitä pelaajien ja pelin eteen. Lahdessa on tehty viime vuosina arvokasta työtä, minkä päälle on hyvä rakentaa, Nieminen kertoi Pelicansin tiedotteessa.

Esimakua Liiga-tason päävalmentajuudesta Nieminen sai helmikuussa, kun hän tuurasi Jukurien päävalmentaja Risto Dufvaa tämän olympiareissun aikana.

Suomalaisista Stanley Cup -voittajista valmennusuraa ovat tahoillaan viritelleet esimerkiksi Reijo Ruotsalainen ja Esa Tikkanen, mutta päävalmentajina he eivät ole Suomessa nousseet Mestistä korkeammalle. Jari Kurri ja Jere Lehtinen ovat toimineet maajoukkueen general managereina.

– Nieminen oli meidän ykkösvaihtoehtomme, sillä mies sopii erinomaisesti meidän strategiaamme. Nieminen on erittäin pidetty ja arvostettu valmentaja nuorten pelaajien keskuudessa, ja hänellä on nykyaikainen ajattelutapa jääkiekon pelaamisesta sekä valmentamisesta, Pelicansin urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen sanoi.

Pelicansin valmennustiimissä jatkavat Pasi Nurminen ja Tommi Pärmäkoski. Uutena miehenä valmennustiimiä vahvistaa Arttu Lipsanen.

– Kokonaisuutena valmennusryhmämme on erittäin vahva ja toisiaan täydentävä. Huippuosaamista löytyy monelta sektorilta, Laukkanen jatkoi.

