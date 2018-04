VR: Mäntyharjun kemikaalivaunut olivat matkalla Mussalon satamaan

Mäntyharjun kemikaalivaunut olivat matkalla Kotkan Mussalon satamaan, ilmoitti VR maanantaina. VR kertoi pysäköineensä 21. maaliskuuta Kinnin liikennepaikalle 50 Venäjältä Suomeen tuotua tavaravaunua odottamaan jatkokuljetusta kemikaaliasiakkaan terminaaliin Mussaloon.

Kemikaalit on ollut määrä laivata Suomesta edelleen kolmanteen maahan.

Säilytykseen Mäntyharjun Kinnin liikennepaikalla oli VR:n mukaan saatu lupa Liikennevirastolta, ja Liikenneviraston rataliikennekeskusta oli informoitu pysäköinnistä asianmukaisesti. Vaunujen paikallaan pysyminen oli varmistettu lukittavilla pysäytyskengillä ja valvonta oli järjestetty VR:n turvallisuusohjeen mukaisesti.

Vaunut sisälsivät MTBE-nimistä kemikaalia, jota käytetään bensiinin valmistuksessa. Viime lauantaina havaitussa onnettomuudessa ehti valua maahan arviolta 35 000 litraa MTBE:tä.

Onnettomuuden tutkinta oli maanantaina kesken. Tutkinnassa keskitytään VR:n mukaan selvittämään, miksi vaunuletka pääsi liikkumaan.

Ympäristön kannalta ratkaisevaa on se, miten laajasti ja vakavasti maata ja vesistöä on saastunut.

Onnettomuustutkintakeskus julkaisee tapauksesta aikanaan loppuraportin, minkä lisäksi VR selvittää sisäisesti onnettomuuden syytä. VR ilmoittaa ottaneensa käyttöön ylimääräisiä turvallisuusjärjestelyjä tutkimusten ajaksi.

Junia korvataan busseilla

Matkustajajunat korvataan tänään busseilla Kouvolan ja Mäntyharjun välillä. Korvaavien kuljetusten käyttö viivästyttää VR:n mukaan Savon radan junien perille tuloa puolesta tunnista 75 minuuttiin.

Linja-autot korvaavat matkustajajunat Kouvolan Hillosensalmen ja Mäntyharjun asemien välillä.

Rataliikennekeskuksesta kerrottiin STT:lle maanantaina aamulla, että matkustajajunat korvaavia busseja saatetaan joutua käyttämään Kouvolan ja Mäntyharjun välillä tällä viikolla myös maanantain jälkeen.

Savon radan tavarajunaliikenne pystytään liikennöimään Mäntyharjun kohdalla dieselvetureilla.

Junaliikenne Mäntyharjun Kinnissä katkaistiin lauantaina säiliövaunuonnettomuuden takia. Pelastuslaitos lopetti työnsä Kinnissä sunnuntai-iltana suojavaahdotettuaan vaurioituneen kemikaalisäiliön. Ympäristövahingon laajuuden selvitystyö jatkuu.

