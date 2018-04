Eva Wahlström on voittanut ammattinyrkkeilyn WBC-liiton höyhensarjan MM-ottelussa yhdysvaltalaisen Melissa St. Vilin tuomariäänin 2-1.

Arvostelutuomareiden pisteet olivat 96-94 ja 97-93 Wahlströmillä. Kolmas tuomari antoi pisteet tasan 95-95.

Wahlström puolusti mestaruuttaan neljättä kertaa. Hän on pitänyt mestaruutta hallussaan vuodesta 2015.

Wahlströmin ottelulistassa on 22 voittoa ja yksi ratkaisematon.

STT

Kuvat: