Weinstein-uutisointi toi Pulitzer-palkinnon NY Timesille ja New Yorkerille

New York Times ja New Yorker -lehdet ovat voittaneet Pulitzer-palkinnon Harvey Weinstein -uutisoinnistaan. Lehdet saivat palkintonsa julkisen palvelun sarjassa.

Lehtien uutisointi Weinsteinin ja Fox-kanavan uutisankkurin Bill O’Reillyn harjoittamasta seksuaalisesta ahdistelusta oli osaltaan käynnistämässä #metoo-liikettä.

Tutkivan journalismin Pulitzerin voitti Washington Post jutustaan, jossa se paljasti republikaanien senaattoriehdokkaan Roy Mooren historian teinityttöjen ahdistelijana. Moore hävisi Alabaman senaattorivaalit demokraattien Doug Jonesille.

Kansallisen uutisoinnin Pulitzer meni Washington Postille ja New York Timesille niiden jutuista, jotka kertoivat presidentti Donald Trumpin yhteyksistä venäläisiin viranomaisiin.

STT