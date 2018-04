Winnipeg enää voiton päässä jatkopaikasta, Las Vegas puhtaalla pelillä toiselle kierrokselle

Jääkiekon NHL:ssä Winnipeg tarvitsee enää yhden voiton varmistaakseen paikkansa pudotuspelien toisella kierroksella. Patrik Laineen ja Joel Armian Winnipeg voitti varhain tänään Suomen aikaa kolmannen pudotuspeliottelunsa ja johtaa nyt Minnesotaa voitoin 3-1.

Winnipeg otti kolmannen voittonsa maalein 2-0. Molemmat maalit teki Mark Scheifele. Hän teki ensimmäisen maalinsa ensimmäisen erän viimeisellä minuutilla ja toisen kolmannen erän viimeisellä minuutilla.

Armian ja Laineen lisäksi jäällä nähtiin Minnesotan Mikko Koivu ja Mikael Granlund, mutta yksikään suomalaisista ei kerryttänyt tehojaan.

Washingtonin ja Columbuksen välinen ottelu on puolestaan päättynyt Washingtonin toisessa jatkoerässä nappaamaan 3-2-voittoon. Columbus kuitenkin johtaa ottelusarjaa voitoin 2-1.

Fleury torjui kaiken – Las Vegas meni jatkoon

Tulokasseura Las Vegas meni joukkueen suurimman tähden, maalivahti Marc-Andre Fleuryn nollapelin turvin jatkoon pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelusarjassa Los Angelesia vastaan. Vegas voitti pudotuspeliottelun 1-0 ja otti jatkopaikan otteluvoitoin 4-0.

Vegas teki samalla NHL-liigan ennätyksen, sillä mikään muu tulokasseura ei ole selvittänyt pudotuspelien ensimmäistä kierrosta tappioitta.

Brayden McNabb teki ottelun voittomaalin toisessa erässä. Ottelusarjassa kaksi nollapeliä torjuneelle Fleurylle kertyi ratkaisupelissä 31 torjuntaa.

Vegasin suomalaissentteri Erik Haula teki ottelusarjan toisessa pelissä maalin. Muissa otteluissa hän jäi vaille tehopisteitä.

Toisella kierroksella Vegas kohtaa Anaheimin ja San Josen välisen sarjan voittajan. San Jose johtaa sarjaa voitoin 3-0.

Rinne ehdolla parhaaksi maalivahdiksi

Nashvillen Pekka Rinne on jälleen ehdolla NHL:n parhaaksi maalivahdiksi. NHL-sivuston mukaan Rinteen lisäksi Vezina Trophyn saajaksi ovat ehdolla myös Winnipegin Connor Hellebuyck ja Tampa Bayn Andrei Vasilevski.

35-vuotias Rinne on ollut ehdolla parhaaksi maalivahdiksi aiemmin jo peräti kolme kertaa: kausilla 2010-11, 2011-12 ja 2014-15.

Calgary Flamesiin kaivataan kovempaa komentoa – valmentaja Gulutzan avustajineen sanottiin irti

Glen Gulutzanin ura NHL-seura Calgary Flamesin päävalmentajana kesti vajaat kaksi vuotta. Hän otti tehtävän vastaan kesäkuussa 2016, ja tiistaina tuli potkut. Flames erotti samassa rytäkässä myös apuvalmentajat Dave Cameronin ja Paul Jerrardin.

Calgary Flames jäi NHL:n länsilohkossa 11:nneksi ja karsiutui pudotuspeleistä 11 pisteen erolla Coloradoon. Tulos ei riittänyt seurajohdolle, kun Gulutzan onnistui ruoskimaan edelliskaudella joukkueen ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle.

– Urheilussa tulos kertoo, mitä olet. Päädyin tähän ratkaisuun, jotta joukkue ja jokainen sen yksilö kehittyisi menestyksen edellyttämälle tasolle, Flamesin toimitusjohtaja Brad Treliving perusteli ratkaisuaan NHL:n nettisivuilla.

Calgary Flames on saavuttanut Stanley cupin voiton 1989. Kuluvalla vuosikymmenellä menestys on ollut vaatimatonta, ja seura erotti Bob Hartleyn valmentajan tehtävistä toukokuussa 2016.

– Seura on alisuorittanut. Silloin pitää tehdä ratkaisuja, pitää olla valmis kaikkeen, Treliving selitti linjaansa.

