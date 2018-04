Winnipegin puolustaja Niku teki maalin NHL-debyytissään – Laineen kuiva kausi poikki

JYP-taustainen puolustaja Sami Niku pääsi NHL-jääkiekkouransa avausottelussa kunnolla parrasvaloihin. Winnipeg Jetsissä debytoinut Niku taituroi ensimmäisellä laukauksellaan maalin, kun hän ohitti Montrealin maalivahdin Carey Pricen rannevedolla.

– Kiekko taisi kimmota maaliin Montrealin pelaajasta, Niku kuvasi seuran Twitter-tilillä julkaistussa haastattelussa maalia, joka vei Winnipegin 4-3-johtoon.

Winnipeg voitti ottelun 5-4 jatkoajalla ja ylsi ensi kertaa historiassaan 50 voiton kauteen.

Niku on pelannut alkukauden AHL:n Manitoba Moosessa, jossa hän on kerännyt 71 ottelussa 52 tehopistettä (15+37). Hän nousi NHL-miehistöön, koska pudotuspelipaikkansa varmistanut Winnipeg lepuutti kuutta runkopelaajaansa pienten vammojen takia.

– Uskon, että pystyn pelaamaan paljon paremmin, mutta ensimmäiseksi otteluksi tämä oli ihan hyvä, 21-vuotias Niku sanoi.

– Nikulla oli joitakin haasteita puolustuspäässä, mutta hänen pelissään oli paljon tekijöitä, joista on helppo pitää. Hän pelasi monta kertaa järkevästi, eikä joutunut paniikkiin kiekon kanssa, Winnipegin päävalmentaja Paul Maurice kommentoi Twitterissä.

Jets varasi Nikun vuoden 2015 varaustilaisuuden seitsemännellä kierroksella varausnumerolla 198. Viime vuonna Winnipeg teki kolmen vuoden tulokassopimuksen suomalaispuolustajan kanssa.

– Niku vaatii itseltään todella paljon. Hänestä kehittyy vahvempi ja nopeampi, mikä auttaa häntä puolustuspelissä, Nikua Manitobassa luotsannut Pascal Vincent arvioi Winnipeg Sun -lehdelle.

Niku on kolmas ensiesiintymisensä NHL:ssä tehnyt suomalainen viikon sisään. Viime viikolla debytoineista Eeli Tolvanen pelasi Nashvillen paidassa 11.39 minuuttia ja laukoi kolmesti. Floridan Henrik Borgström ei ollut kokoonpanossa, kun Florida kukisti Nashvillen 2-1.

Winnipegin Patrik Laineen seitsemän ottelun kuiva kausi päättyi, ja hyökkääjä nosti kauden maalisaldonsa 44:ään. Hän on NHL:n maalipörssissä toisena. Ero maalintekijätilastoa johtavaan Washingtonin Aleksandr Ovetshkiniin on kaksi maalia.

Dallasin päävalmentaja: Lehtonen valmis pelaamaan

Dallas Starsin maalivahti Kari Lehtonen selvisi säikähdyksellä loukkaantumisestaan, joka päätti hänen ottelunsa San Jose Sharksia vastaan jääkiekon NHL:ssä. Dallasin päävalmentaja Ken Hitchcock sanoi seuran Twitter-tilillä julkaistussa haastattelussa, että Lehtonen on kunnossa.

– Hän on sataprosenttisesti terve ja valmis pelaamaan, Hitchcock sanoi.

Lehtonen luisteli pois maaliltaan, kun vieraspeliä oli pelattu 15.44. Seuran mukaan hän loukkasi ylävartaloaan.

Kaksi maalia päästäneen Lehtosen jälkeen torjuntavastuun otti Mike McKenna, joka ei ollut pelannut NHL:ssä sitten helmikuun 2015. Pääosin AHL-otteluissa torjunut McKenna piti nollan 17 torjunnalla, ja Dallas voitti 4-2.

– McKenna piti meitä pystyssä, kun olimme kahden maalin tappioasemassa. Kolmas erä oli parhaitamme pitkään aikaan, Hitchcock kommentoi.

San Josen kaataneen kirin päätekijä oli Dallasin kapteeni Jamie Benn kolmella maalillaan.

Dallasin pudotuspelimahdollisuudet ovat jo menneet, mutta San Jose taistelee vielä pääsystä kevään jatkopeleihin.

Arizonan Raanta pelasi taas vahvasti

Arizonan Antti Raanta jatkoi vakuuttavia otteitaan, kun joukkue vei voiton Calgarysta 4-1. Ottelussa 42 kertaa torjunut Raanta on nyt voittanut kymmenestä viimeisestä startistaan yhdeksän.

Muilla suomalaistorjujilla oli sen sijaan synkempi ottelukierros. Pekka Rinteen Nashville hävisi Floridalle 1-2 suomalaisvahdin torjuessa 31 kertaa. Myös Tuukka Raskin Boston joutui tyytymään häviäjän rooliin, kun Tampa Bay vei joukkueiden kohtaamisen 4-0. Rask pysäytti kiekon 32 kertaa.

Eeli Tolvanen pelasi Nashvillen paidassa 11.39 minuuttia ja laukoi kolmesti. Sen sijaan viime viikolla Tolvasen tapaan NHL-uransa avannut Floridan Henrik Borgström ei ollut kokoonpanossa. Aleksander Barkov urakoi Floridan riveissä yli 20 minuuttia.

