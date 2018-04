WP: Trumpin hallinto asetti maahanmuuttotuomareille kiintiön ratkaistuista oikeusjutuista

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto haluaa maahanmuuttotuomareiden käsittelevän oikeusjuttuja nopeammin, kertoo Washington Post. Oikeusministeriön antamien uusien ohjeiden mukaan maahanmuuttotapauksia käsittelevien tuomareiden täytyy ratkaista vähintään 700 oikeusjuttua vuodessa, jos he haluavat saada tyydyttävän arvostelun työskentelystään.

Oikeusministeriön tiedottajan Devin O’Malleyn mukaan maahanmuuttotuomarit ratkaisevat keskimäärin 678 juttua vuodessa. Jotkut tuomarit ratkaisevat tiedottajan mukaan kuitenkin jopa yli 1 000 juttua vuodessa.

Ministeriön mukaan kiintiön tarkoituksena on varmistaa, että jutut ratkaistaan tehokkaasti ja järkevässä ajassa.

Maahanmuuttotuomareiden liiton puheenjohtajan, tuomari Ashley Tabaddorin mukaan kiintiön asettamisesta voi seurata ongelmia.

– Tuomareiden puolueettomuus voidaan kyseenalaistaa, jos päätökseen vaikuttaa itse oikeusjutun ulkopuoliset tekijät, Tabaddor sanoo.

Hänen mukaansa liitto ei sinänsä vastusta idea siitä, että tuomareiden työskentelystä annettaisiin arvosteluja, mutta kiintiöt ovat liikaa.

– Emme tiedä yhtäkään toista oikeutta, jonka tuomareille on määrätty kiintiöt osana arviointeja, Tabaddor jatkoi.

Oikeusministeri Jeff Sessions on luvannut lujittaa maahanmuuttolakien toimeenpanoa.

