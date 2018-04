WP:n lähdetiedot: Trumpin uusi asianajaja tapasi FBI:n Venäjä-tutkijan – aiheena Trumpin kuuleminen

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uusi henkilökohtainen asianajaja on tavannut FBI:n erikoissyyttäjän Robert Muellerin ja keskustellut Trumpin kuulemisneuvotteluiden aloittamisesta. Asiasta kertoo Washington Postin kolme asiasta perillä olevaa lähdettä.

Muellerin johtamassa FBI:n Venäjä-tutkinnassa selvitetään muun muassa sitä, juonitteliko Trumpin kampanjakoneisto Venäjän kanssa vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Mueller on toistuvasti sanonut, että hän haluaa kysyä Trumpilta päätöksistä, joita Trump teki kautensa alussa. Hänen mukaansa Trumpin kuuleminen on tutkijoille elintärkeää, jotta tutkivat voivat saada selvyyden Trumpin päätösten tarkoitusperistä ja saada päätökseen tutkinnan haaran, jossa selvitetään, estikö Trump oikeutta.

https://www.washingtonpost.com/politics/giuliani-reopens-negotiations-about-presidential-interview-with-mueller-but-cautions-special-counsel-that-trump-remains-resistant/2018/04/25/91ce79de-48a1-11e8-9072-f6d4bc32f223_story.html?utm_term=.ad4c334d6b14

STT