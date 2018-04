WWF kiittelee presidentti Niinistöä, Berneriä ja Mykkästä edistysaskeleesta arktisen alueen suojelutyössä – ”Upea saavutus”

Ympäristöjärjestö WWF iloitsee kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n perjantaisesta päätöksestä alkaa valmistella kieltoa raskaan polttoöljyn käytölle arktisessa meriliikenteessä. WWF Suomi osoittaa kiitoksensa asiassa myös monille eturivin suomalaispoliitikoille.

WWF:n mukaan kielto olisi merkittävä askel arktisen alueen suojelussa.

– Erityisen upean saavutuksesta tekee se, että päätös kiellon valmistelusta tehtiin Suomen hoitaessa Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta, WWF Suomen pääsihteeri ja WWF:n kansainvälisen arktisen ohjelman puheenjohtaja Liisa Rohweder iloitsi tiedotteessa.

Rohwederin mukaan kiellon aikaansaamiseksi on tehty järjestökentällä hartiavoimin töitä, mutta edistysaskel on vaatinut myös ainutlaatuisen hienoa diplomatiaa ja tinkimätöntä työtä sekä virkamiehiltä että poliitikoilta.

– Merkittävää työtä asian edistämiseksi ovat tehneet esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Lämpimät kiitokset ovat paikallaan kaikille asianosaisille.

Raskasta polttoöljyä on WWF:n mukaan sanottu maailman likaisimmaksi polttoaineeksi. Öljyonnettomuuden jälkien siivoaminen arktisissa olosuhteissa on erittäin haastavaa ja öljyn vaikutukset kylmässä ilmastossa ovat pitkäaikaisia.

Aloitetta kiellon aikaansaamiseksi olivat Suomen lisäksi aktiivisesti ajamassa myös muun muassa Ruotsi, Norja ja Yhdysvallat. Kielto ei saanut tukea muun muassa Venäjältä, Kanadalta ja Kiinalta, mutta prosessi kiellon aikaansaamiseksi on kuitenkin käynnistetty.

STT