Yhdysvallat, Britannia ja Ranska iskivät yöllä Syyriaan kolmeen eri kohteeseen. Iskuista kerrottiin heti niiden jälkeen Yhdysvaltojen puolustusminieriön pääkonttorissa Pentagonissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, jonka muun muassa Washington Post lähetti verkossa suorana lähetyksenä.

Isku oli vastaus Syyriassa tehtyyn epäiltyyn kaasuiskuun, josta Yhdysvallat, Britannia ja Ranska pitävät vastuussa Syyrian hallintoa. Epäillyssä kaasuiskussa kerrotaan kuolleen useita kymmeniä ihmisiä.

Yhdysvaltojen asevoimien komentajan Joseph Dunfordin mukaan liittouman tekemien iskujen kohteet oli valittu niin, että ne heikensivät tehokkaasti Syyrian hallinnon kykyä käyttää kemiallisia aseita. Dunford sanoo liittouman tehneen kohteita valitessaan kaikkensa pitääkseen siviiliuhrien määrän mahdollisimman pienenä ja varoneen iskemästä Syyrian liittolaisen Venäjän sotakalustoon.

Kohteet olivat kemiallisten ja biologisten aseiden tutkimuskeskus, kemiallisten aineiden säilytyslaitos ja varasto, jossa oli kemiallisiin aseisiin liittyvää kalustoa.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi aamulla tukevansa iskuja. Hänen mukaansa iskut vähentävät Bashar al-Assadin kykyä iskeä kemiallisilla aseilla Syyrian kansalaisia.

”Jatko riippuu al-Assadista”

Iskuista kertoi julkisuudessa ensimmäisenä presidentti Donald Trump suorassa televisiolähetyksessä. Hän sanoi CNN:n mukaan televisiossa iskujen jatkuvan niin kauan, että Syyrian presidentti Bashar al-Assad lopettaa kemiallisten aseiden käytön.

Yhdysvaltojen puolustusministeri James Mattis täsmensi Pentagonin tiedotustilaisuudessa, että tältä erää iskut ovat ohi, mutta jatko riippuu al-Assadista.

– Uskon meidän lähettäneen hyvin selvän viestin saadaksemme hänet olemaan tekemättä sitä (kaasuiskua) uudelleen, estääksemme häntä tekemästä sitä uudelleen, Mattis sanoi.

Dunford kertoi, että iskujen suunnittelussa on varauduttu iskemään tarvittaessa uudelleen.

Trump sanoi televisiolähetyksessä myös, että sotilasvoiman lisäksi tarkoitus on käyttää diplomaattisia ja taloudellisia keinoja.

Britannian pääministeri Theresa May puolestaan painotti, ettei iskuilla tavoiteltu vallanvaihtoa Syyriassa. Hänen mukaansa iskut olivat ainoa vaihtoehto.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kommentoi iskuja sanoen, ettei voi suvaita kemiallisten aseiden käytön normalisointia Syyriassa.

Venäjä varoitti seurauksista

Venäjän mukaan yksikään lännen iskuista Syyriaan ei iskeytynyt lähelle Venäjän ilmasto- tai laivastotukikohtia, kertoo Venäjän puolustusministeri tiedotteessa Venäjän valtiollisen uutistoimisto RIA Novostin mukaan.

Aikaisemmin Venäjän Yhdysvaltojen-suurlähettiläs Anatoli Antonov julkaisi Facebookissa tiedotteen, jossa hän sanoi, että Venäjää on uhattu.

– Varoitamme, että sellaisilla toimilla on seurauksia, hän sanoi.

Vastuun seurauksista kantavat hänen mukaansa Washington, Lontoo ja Pariisi.

– Venäjän presidentin loukkaamista ei voida hyväksyä eikä suvaita.

Yhdysvalloilla ei Antonovin mukaan ole moraalista oikeutta syyttää muita maita, kun se itse omistaa maailman suurimman kemiallisten aseiden arsenaalin.

Yhdysvaltojen puolustusministeri Mattis sanoi Pentagonin tiedotustilaisuudessa, ettei Venäjä hänen tietojensa mukaan ollut vastannut iskuun saman tien millään tavoin.

Asevoimien komentaja Dunford kertoi tilaisuudessa, ettei Yhdysvallat kertonut Venäjälle iskuista etukäteen muuta kuin sen, että varoitti normaaleita kanavia pitkin venäläisiä liikkeistä ilmatilassa.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova kirjoitti AFP:n mukaan Facebookissa, että iskut Syyriaan tehtiin juuri, kun maalla oli mahdollisuus rauhanomaiseen tulevaisuuteen.

https://www.cnn.com/politics/live-news/us-trump-syria/h_9b9e7afb2b09ea06a06e6701ba08b8a9

https://www.facebook.com/RusEmbUSA/?ref=br_rs

STT

Kuvat: