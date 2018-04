Yhdysvallat pidentää venäläisoligarkkien pakotelistaa

Yhdysvallat lisää pakotelistalleen seitsemän venäläistä oligarkkia. Listalla ovat muun muassa alumiinilla rikastunut liikemies Oleg Deripaska sekä kaasujätti Gazpromin johtaja Aleksei Miller sekä Igor Rotenberg, joka on Arkadi Rotenbergin poika.

Lisäksi listalla on Kirill Shamalov, joka amerikkalaisten mukaan on ollut naimisissa presidentti Vladimir Putinin toisen tyttären kanssa. Muita nimiä listalla ovat Putinin lähipiiriin kuuluva Suleiman Kerimov ja sijoitusyhtiö Renovan johtaja Viktor Vekselberg.

Valtiovarainministeriön julkaisemalla listalla on lisäksi useita muita venäläisiä henkilöitä ja yrityksiä.

Toimia perustellaan Venäjän hallituksen vaikuttamispyrkimyksillä ulkomailla.

– Venäjän hallitus jatkaa laajoja pahantahtoisia toimiaan ympäri maailman, miehittää edelleen Krimiä ja lietsoo väkivaltaa Itä-Ukrainassa, aseistaa Assadin hallintoa, pyrkii murentamaan läntisiä demokratioita ja syyllistyy pahansuopaan kybertoimintaan, sanoi valtiovarainministeri Steve Mnuchin lausunnossaan.

Pakotteet perustuvat kongressin viime vuoden puolella säätämään lakiin, ei presidentti Donald Trumpin tahtoon. Trump on toistuvasti perännyt hyviä suhteita Venäjään ja Putinin hallintoon.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180406.aspx

STT

