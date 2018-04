Yhdysvallat varoittaa: Voimme iskeä uudelleen Syyriaan, jos kemiallisia aseita käytetään taas

Yhdysvallat on valmis hyökkäämään uudelleen Syyriaa vastaan, jos presidentti Bashar al-Assadin hallinto vielä käyttää kemiallisia aseita, varoitti maan YK-suurlähettiläs Nikki Haley.

– Puhuin presidentin kanssa, ja hän sanoi, että jos Syyrian hallinto käyttää myrkkykaasua uudelleen, niin Yhdysvalloilla on kovat piipussa, Haley sanoi.

Haleyn mukaan Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan yhdessä tekemät iskut ovat rampauttaneet Syyrian kemiallisten aseiden ohjelman.

– Me olemme valmiit pitämään tätä painetta yllä, jos Syyrian hallinto on riittävän järjetön koetellakseen päättäisyyttämme, Haley uhosi.

Turvallisuusneuvoston kokous kutsuttiin koolle Venäjän aloitteesta, ja Venäjä vaati sitä tuomitsemaan edellisen yön iskut Syyriaa vastaan.

Esityksessä Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan yhdessä tekemät iskut tuomitaan kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastaisiksi.

Turvallisuusneuvosto oli koolla viimeksi perjantaina, jolloin iskun tehneet maat vaativat sotilastoimia Syyriaa vastaan.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kehotti kaikkia maailmanjärjestön jäseniä pidättäytymään sotatoimien kiihdyttämisestä Syyriassa.

