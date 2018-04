Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Barbara Bush on kuollut 92-vuotiaana

Yhdysvaltojen entinen ensimmäinen nainen Barbara Bush on kuollut. Asiasta on kertonut hänen perheensä tiedotteessa.

Barbara Bush kuoli keskiviikkona 92-vuotiaana. Hän oli Yhdysvaltain 41. presidentin George H. W. Bushin vaimo ja 43. presidentin George W. Bushin äiti. Bush vanhempi ja Barbara Bush olivat naimisissa 73 vuotta.

Bushin toimisto kertoi aiemmin tällä viikolla, ettei useiden sairaalakäyntien jälkeen entinen ensimmäinen nainen enää yritä lääketieteellisin keinoin pidentää elämäänsä. Barbara Bush sairasti keuhkoahtaumatautia, ja hänellä oli sydämen vajaatoiminta.

Bushin toimiston julkaisemassa tiedotteessa ei kerrottu kuolinsyytä. Tiedotteen mukaan tietoa hautajaisten aikataulusta kerrotaan ”heti, kun se on käytännöllistä”.

Bush vanhempi toimi Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 1989-1993.

Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump kommentoi entisen ensimmäisen naisen kuolemaa tiedotteessa.

– Presidentin ja ensimmäisen naisen (Melania Trumpin) ajatukset ja rukoukset ovat rouva Bushin perheen ja ystävien luona, tiedotteessa muun muassa sanottiin.

– Hänet muistetaan pitkään hänen voimakkaasta omistautumisestaan tälle maalle ja perheelleen, joita molempia hän palveli erittäin hyvin, tiedotteessa myös sanottiin.

STT

