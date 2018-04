Yhdysvaltain kansalliskaartin joukkoja alkaa siirtyä Meksikon rajalle – Tutkijan mukaan raja on Trumpille sisäpolitiikkaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pelaa kansalliskaartin siirrolla Meksikon rajalle myös sisäpoliittista peliä, arvelee Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Trump on sanonut, että rajalle tarvitaan jopa 4 000 kansalliskaartilaista kamppailemaan huumeiden salakuljetusta ja laitonta maahanmuuttoa vastaan.

– Kritiikin kärki menee kongressille ja toisaalta se kohdistuu myös Meksikoon. Osoittelemalla Meksikon ongelmia lisätään painetta kongressille. Trump voi nyt sanoa, että yritänpä tässä toteuttaa vaalilupauksiani, mutta muut eivät siihen anna valtuuksia, Aaltola sanoo.

Kansalliskaartin lähettäminen rajalle ei sinänsä ole uusi asia. Kaartilaisia lähettivät Trumpin edeltäjät Barack Obama kuin George W. Bush. Toisaalta tilanne rajalla oli tuolloin pahempi kuin nykyään.

– Obaman ja nuoremman Bushin aikana oli vähän enemmän sitä trafiikkia, nyt laiton liikenne on ollut vähenemään päin. Kriisitunnelma on lähinnä Trumpin ja hänen ydinkannattajiensa mielissä, Aaltola uskoo.

Trumpin toimet ovatkin ärsyttäneet Meksikoa, mikä saattaa vielä kostautua Yhdysvalloille.

– Trump ja hänen kannattajansa eivät välttämättä ymmärrä sitä, että yhteistyö Meksikon ja Yhdysvaltojen välillä on ollut syvää ja hyvinkin monimutkaista. Yhdysvalloilla on siinä paljon menetettävää. Tämä huoli ei tunnu Valkoisessa talossa vaan siellä tehdään tällaista imagopolitiikkaa, jossa rajamuuri toimii sisäpolitiikan välineenä. Muuri oli Trumpin vaalilupaus, ja hän osoittaa nyt ärtymystään siitä, ettei kongressi ole rahoja myöntänyt.

Kansalliskaartin joukkoja Meksikon rajalle

Yhdysvaltain kansalliskaartin joukkoja aletaan siirtää Meksikon rajalle. Texasin ja Arizonan osavaltiot ovat ilmoittaneet lähettävänsä alueelle yhteensä 400 kansalliskaartilaista lähipäivinä. Joukkoja odotetaan myös New Mexicon ja Kalifornian osavaltioilta.

Presidentti Donald Trump on sanonut, että rajalle tarvitaan jopa 4 000 kansalliskaartilaista kamppailemaan huumeiden salakuljetusta ja laitonta maahanmuuttoa vastaan. Trumpin mukaan joukot pidetään rajalla, kunnes hänen lupaamansa muuri on rakennettu.

Yhdysvaltain puolustusministeriö ei ole kertonut, mistä varoista operaatio rahoitetaan. Myös Trump on sanonut, että kustannuksia vielä selvitetään.

Päätös heikentää entisestään Yhdysvaltain ja Meksikon suhteita. Presidentti Enrique Pena Nieto pitää Trumpin toimia perusteettomina, uhkaavina ja epäkunnioittavina. Hänen mielestään Trump vaarantaa maiden välit sisäpoliittisista syistä.

– Jos teidän viimeaikaiset lausuntonne johtuvat turhautumisesta sisäpoliittisiin kysymyksiin, lakeihinne tai kongressiinne, teidän pitäisi kääntyä niiden puoleen, ei meksikolaisten, Pena Nieto sanoi puheessaan kuluneella viikolla.

