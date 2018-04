Yhdysvaltain kansalliskaartin joukkoja alkaa siirtyä Meksikon rajalle

Yhdysvaltain kansalliskaartin joukkoja aletaan siirtää Meksikon rajalle. Texasin ja Arizonan osavaltiot ovat ilmoittaneet lähettävänsä alueelle yhteensä 400 kansalliskaartilaista lähipäivinä. Joukkoja odotetaan myös New Mexicon ja Kalifornian osavaltioilta.

Presidentti Donald Trump on sanonut, että rajalle tarvitaan jopa 4 000 kansalliskaartilaista kamppailemaan huumeiden salakuljetusta ja laitonta maahanmuuttoa vastaan. Trumpin mukaan joukot pidetään rajalla, kunnes hänen lupaamansa muuri on rakennettu.

Yhdysvaltain puolustusministeriö ei ole kertonut, mistä varoista operaatio rahoitetaan. Myös Trump on sanonut, että kustannuksia vielä selvitetään.

Päätös heikentää entisestään Yhdysvaltain ja Meksikon suhteita. Presidentti Enrique Pena Nieto pitää Trumpin toimia perusteettomina, uhkaavina ja epäkunnioittavina. Hänen mielestään Trump vaarantaa maiden välit sisäpoliittisista syistä.

– Jos teidän viimeaikaiset lausuntonne johtuvat turhautumisesta sisäpoliittisiin kysymyksiin, lakeihinne tai kongressiinne, teidän pitäisi kääntyä niiden puoleen, ei meksikolaisten, Pena Nieto sanoi puheessaan kuluneella viikolla.

Asevoimien reservinä toimivaa kansalliskaartia on käytetty aiemminkin valvontatehtävissä Meksikon rajalla, myös presidentti Barack Obaman kaudella. Obama lähetti rajalle noin 1 200 sotilasta vuoden ajaksi.

WP: Yhteistyö rajalla tiivistä

Toisin kuin Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin puheiden perusteella luulisi, Yhdysvallat ja Meksiko tekevät tiivistä yhteistyötä estääkseen rikollisia ylittämästä maiden välistä rajaa. Washington Postin mukaan yhteistyötä ollaan juuri laajentamassa ja amerikkalaisviranomaiset ovat saamassa ennennäkemättömät mahdollisuudet kerätä tietoa meksikolaisista vastaanottokeskuksista.

Lehden mukaan Yhdysvallat on jo vuosien ajan kerännyt vastaanottokeskuksissa olevien maahanmuuttajien sormenjälkiä ja silmien iiristietoja sekä tietoa heidän tatuoinneistaan ja arvistaan. Näin pyritään tunnistamaan rikollisia, rikollisjengien jäseniä ja mahdollisia terroristeja, jotka saattavat olla aikeissa pyrkiä rajan yli Yhdysvaltoihin.

Tiedot kerätään ja välitetään eteenpäin Yhdysvaltojen maksamilla laitteilla. Ohjelmasta on puhuttu julkisuudessa niukasti, sillä meksikolaisäänestäjien pelätään suhtautuvan yhteistyöhön epäluuloisesti, vaikka ohjelmassa ei kerätä Meksikon kansalaisten vaan ainoastaan maahan muualta tulleiden tietoja.

Yksin viime vuonna Meksikon viranomaiset luovuttivat Yhdysvaltojen viranomaisille kymmenittäin Yhdysvalloissa etsintäkuulutettuja rikollisia, jotka oli tunnistettu yhteistyöohjelman ansiosta. Nyt ohjelmaa ollaan laajentamassa aiempaa useampiin vastaanottokeskuksiin.

