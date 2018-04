YIT irtisanoo Suomesta korkeintaan 120 työntekijää, taustalla yhdistyminen Lemminkäisen kanssa

Rakennusalan jättiyhtiö YIT irtisanoo Suomesta korkeintaan 120 henkilöä yt-neuvottelujen päätteeksi. Taustalla on YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyminen helmikuussa.

Lisäksi henkilöstövähennyksiä toteutuu saman verran, kun työntekijöitä jää eläkkeelle ja määräaikaisuuksia päätetään.

Vähennykset koskevat lähinnä pääkonttorissa työskenteleviä toimihenkilöitä. Työmailla tuotantotehtävissä työskentelevät välttyvät irtisanomisilta.

YIT kertoo vähentävänsä lisäksi noin 200 työntekijää pääasiassa Venäjällä. Yhtiöllä on toimintaa myös Skandinaviassa, Baltiassa, Tshekissä, Slovakiassa ja Puolassa.

– Uuden YIT:n organisoituminen etenee aikataulun ja suunnitelmien mukaan. Kasvualueillamme työvoiman tarve on lisääntynyt, mikä on vähentänyt irtisanomisten määrää onnistuneiden sisäisten siirtojen myötä, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Kari Kauniskangas tiedotteessa.

Kauniskankaan mukaan yhtiö tarjoaa irtisanotuille työllistymistä edesauttavaa valmennusta.

YIT arvioi helmikuussa, että päällekkäisyyksistä ja toiminnan tehostamisesta johtuva vähentämistarve on korkeintaan 460 henkilöä. Viestintäjohtaja Hanna Malmivaara arvioi, että lopullinen lukema jää hieman tämän alle.

– Kun kasvukeskuksissa eli pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella rakentaminen menee hyvin, tiettyjä ihmisiä on pystytty sijoittamaan työmaatehtäviin, jolloin ei ole tarvinnut tehdä irtisanomista.

YIT:n pääluottamusmiehen Jari Jääskeläisen mukaan yt-neuvottelut käytiin hyvässä hengessä.

– Ikävähän se kaiken kaikkiaan on, että joudutaan vähentämään väkeä. Mutta kyllä se huomattavasti paremmalta kuulostaa, kun vähennystarve on pienempi.

STT

Kuvat: