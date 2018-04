YK vetoaa Israeliin: Älkää peruko sopimusta afrikkalaisten siirtolaisten siirtämisestä länsimaihin

YK vetoaa Israeliin, että maa harkitsisi vielä kerran sopimusta, joka koskee tuhansien afrikkalaisten siirtolaisten siirtämistä länsimaihin Afrikkaan karkottamisen sijaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ilmoitti aiemmin tänään peruvansa YK:n pakolaisjärjestön kanssa tehdyn sopimuksen.

Netanjahu ilmoitti pakolaisjärjestön kanssa tehdystä sopimuksesta eilen. Silloin hän kertoi samalla Israelin perääntyvän arvostelua herättäneestä suunnitelmasta karkottaa afrikkalaiset siirtolaiset nimeltä mainitsemattomaan Afrikan maahan.

Kuitenkin vain tunteja ilmoituksen jälkeen Netanjahu kertoi harkitsevansa YK:n kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja uudelleen sen saaman kritiikin takia.

Nyt Netanjahu on ilmoittanut peruvansa koko sopimuksen.

Koskisi vähintään 16 000:ta ihmistä

Israelin pääministerin toimisto kertoi eilen, että YK:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan vähintään yli 16 000 ihmistä siirretään länsimaihin. Israelin mukaan näitä maita ovat muun muassa Kanada, Saksa ja Italia. Uutistoimisto AFP:n mukaan Saksa ja Italia kuitenkin kertoivat olleensa tietämättömiä kyseisestä sopimuksesta.

Lisäksi sopimus antaisi tuhansien muiden jäädä Israeliin ainakin väliaikaisesti.

Useat Israelin ministerit sanoivat vastustavansa YK:n pakolaisjärjestön kanssa tehtyä sopimusta, josta heidän mukaansa ei ollut kerrottu heille ennen pääministerin toimiston ilmoitusta asiasta.

YK:n pakolaisjärjestö on vahvistanut sopimuksen olemassaolon, mutta ei ole kertonut, mihin maihin ihmisiä olisi ollut tarkoitus siirtää.

Siirtolaiskysymyksestä tullut poliittinen

Israelin sisäministeriön tietojen mukaan Israelissa on noin 42 000 afrikkalaista siirtolaista, joista suurin osa on tullut Sudanista ja Eritreasta. Puolet siirtolaisista on lapsia, naisia tai miehiä, jotka ovat tulleet perheidensä kanssa, ja heitä välitön maastakarkotus ei koske.

Siirtolaiskysymyksestä on tullut Israelissa poliittinen kysymys. Netanjahu on sanonut, etteivät he ole turvapaikanhakijoita ”vaan laittomia soluttautujia”.

Netanjahu ilmoitti alkuperäisestä karkotussuunnitelmasta tammikuussa. Alkuperäistä karkotussuunnitelmaa arvostelivat niin YK:n pakolaisjärjestö kuin israelilaiset ihmisoikeusaktivistitkin.

Joidenkin tietojen mukaan alkuperäisen suunnitelman mukaan siirtolaisia oli tarkoitus karkottaa Ruandaan ja Ugandaan. Ruanda ja Uganda ovat kuitenkin sanoneet, etteivät ottaisi vastaan ihmisiä, jotka on karkotettu vasten tahtoaan.

