YK:n turvallisuusneuvosto koolla Ruotsissa – tarkastajat pääsivät Dumaan

Etelä-Ruotsin Backåkraan saapuneet YK:n turvallisuusneuvoston suurlähettiläät saivat tänään odotetun tiedon, kun Venäjä kertoi Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tarkastajien viimein saapuneen Dumaan Syyriassa.

Syyrian kriisi on keskeisimpiä kysymyksiä, jota suurlähettiläät pohtivat jokavuotisessa vetäytymisessään, joka normaalisti pidetään New Yorkin osavaltiossa. Tällä kertaa kokoustetaan kuitenkin turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä olevan Ruotsin esityksestä edesmenneen YK-pääsihteerin Dag Hammarskjöldin kesäasunnolla. Hammarsköljd kuoli lento-onnettomuudessa Afrikassa vuonna 1961.

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström varoitteli aamulla Backåkraan saapuessaan odottamasta tapaamiselta liikoja.

– Toivottavasti pöydälle saadaan uusia ideoita kemiallisista aseista ja humanitaarisesta tilanteesta. Mutta edes näin kaunis ympäristö ei auta ratkaisemaan kaikkia ongelmia, Wallström sanaili.

YK:n Syyrian erityislähettilään Staffan de Misturan on määrä osallistua keskusteluihin huomenna.

Länsimaiden mukaan Syyria teki kemiallisen iskun Dumaan Itä-Ghutassa kaksi viikkoa sitten. Syyrian hallinto ja sitä tukeva Venäjä ovat kiistäneet tiedot. Yhdysvallat, Ranska ja Britannia ampuivat viikko sitten toista sataa ohjusta kolmeen kohteeseen Syyriassa. Maiden mukaan iskujen kohteet olivat sellaisia, joita oli käytetty kemiallisen aseiden tuotannossa.

STT

