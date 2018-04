YK:n turvaryhmää tulitettiin Syyrian Dumassa – Kemiallisten aseiden kieltojärjestön tarkastajat odottavat edelleen pääsyä kaupunkiin

YK:n turvallisuusryhmä on joutunut eilen tulituksen kohteeksi Syyrian Dumassa, kertoo YK:n edustaja. Kukaan ei haavoittunut tulituksessa, ja ryhmä on palannut Damaskokseen.

Turvallisuusryhmä oli paikalla selvittämässä, voivatko kemiallisten aseiden vastaisen järjestön OPCW:n tarkastajat tulla paikalle tekemään tutkimuksiaan.

Turvallisuusryhmän oli määrä varmistaa kaksi eri kohdetta Dumassa, mutta toiseen paikkaan pääsyn esti suuri joukko mielenosoittajia. Toisessa kohteessa ryhmän jäseniä tulitettiin käsiaseilla ja siellä tapahtui jonkinlainen räjähdys. Turvaryhmän mukana oli venäläisiä sotilaspoliiseja.

OPCW:n johtajan Ahmet Üzümcün mukaan tällä hetkellä on täysin epäselvää, koska tarkastajat pääsevät Dumaan. Nimettömien lähteiden mukaan turvaryhmä pysyy toistaiseksi Dumassa tarkastajien luona.

Tarkastajat saapuivat Syyriaan viime viikonloppuna tutkimaan väitettyä kemiallisilla aseilla tehtyä iskua. Länsimaat ovat syyttäneet iskusta Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallintoa. Syyria ja sitä tukeva Venäjä ovat kiistäneet väitteet.

Syyrian YK-lähettilään Bashar Jaafarin mukaan Syyria on tehnyt kaiken voitavansa, jotta tarkastajat pääsisivät Dumaan, ja vastuu OPCW:n tarkastajien työn jatkumisesta on nyt YK:lla ja järjestöllä itsellään.

