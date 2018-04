Yksi rauhanturvaaja kuoli ja noin 20 haavoittui iskussa Malissa

Malissa yksi YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja noin 20 haavoittunut raketti- ja autopommi-iskussa, kertoo Malin turvallisuusministeriö.

AFP:n turvallisuuslähteen mukaan hyökkäys oli ennennäkemätön. Hänen mukaansa vastaavan kokoluokan iskua ei ole aiemmin tapahtunut Minusma-operaatiota vastaan Timbuktussa. Minusma on YK:n kriisinhallintaoperaatio, johon osallistuu myös suomalaisia.

Tänä vuonna Malissa on kuollut seitsemän YK:n rauhanturvaajaa. Minusma-operaatiossa on kuollut yhteensä 102 ihmistä sen jälkeen, kun operaatio alkoi vuonna 2013.

STT