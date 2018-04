Ylen hyvää?

Suomessa on yksi palloilusarja, jonka näkyvyysasiat ovat lähes aina tiedossa pitkälle tulevaisuuteen. Kyseessä on tietysti jääkiekon miesten Liiga.

Kaikki muut enemmän tai vähemmän seilaavat Yle-nimisessä meressä.

– Finaalien aikataulua säätelee tänäkin vuonna Yle, twiittasi Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm realiteetin tiistaina.

Käytännössä kaikkien sisäpalloilusarjojen tilanne on sama. Miesten Korisliigaa on näytetty Ylen tv-kanavilla tällä kaudella tasan yksi ottelu, samoin lentopallon naisten Mestaruusliigaa.

Naisten liigasta televisioitiin lokakuun alussa Salohallissa pelattu LP Viesti–HPK. Televisiokamerat palaavat samaan paikkaan maanantaina kuvaamaan samojen joukkueiden ottelua maanantaina kolmannessa finaalissa.

Se saattaa olla samalla kauden viimeinen naisten tv-ottelu yli puolen vuoden näkyvyyskatveen jälkeen. Korisliigassa tauko on vielä pidempi, ja näytettävien finaaliottelujen takuu on sama eli vain yksi.

Ylen hyvä idea, Mestaruusputki-formaatti, vie paljon puhutun tasa-arvoasian sinänsä tyylikkäästi äärimmilleen. Ratkaisupeli(t) näytetään jopa naisten futsalista, eli täysin lapsenkengissä olevasta asiasta. Liiton sarjoja (Liiga ja Ykkönen) pelaavia naisten futsal-joukkueita on koko Suomessa vain 15.

Mestaruusliigan ja Korisliigan näkyvyystilanne on kuluttajan kannalta erinomainen. Korisliigan kaikki ja jopa monet alasarjojen pelit näkyvät netin kautta huokeahkolla hinnalla.

Mestaruusliigaa on näytetty ennätyksellisen paljon muutenkin laajan urheilutarjonnan Ruutu-palvelussa. Se maksaa käyttäjälle hyvinkin vähän ottaen huomioon, että samaan kuukausihintaan kuuluu myös Urheilulehden tilaus. Kokonaan toinen juttu on, kuinka moni (lue: kuinka harva) on tilannut palvelun ensisijaisesti lentopallon takia.

Ruutu on ollut kaikin puolin positiivinen yllätys. Ainakin omalle kohdalleni osuneet ottelut ovat näkyneet pätkimättä ja pienehköstä kameramäärästä huolimatta riittävällä laadulla sekä useimmiten hyvällä selostuksella.

Silti Yle on edelleen kaikille lajeille miesten kiekkoliigaa lukuun ottamatta ratkaisevan tärkeä. Ja samalla myös ratkaisevan diktaattorinen.

Kaksi vuotta sitten naisten Mestaruusliigan finaalit piti pelata paras seitsemästä -järjestelmällä. Yle muokkasi systeemin paras viidestä -muotoon.

– Onhan se ihan koko lentopalloväen kannalta todella typerää, että finaalit pelataan tänäkin keväänä paras viidestä. Suomen maajoukkuepelaajat kehittyisivät näissä loppuotteluissa, ei niinkään liigan kahdeksatta joukkuetta vastaan runkosarjan peleissä. Lisäksi saisimme useammassa ottelussa kauden selkeästi suurimpia yleisömääriä ja sitä kautta tuloja, huomauttaa LP Viestin päävalmentaja ja urheilutoimenjohtaja Tomi Lemminkäinen.

Yleisömääristä ja taloudesta puheen ollen. Lentopallossa loppuotteluiden jopa parintuhannen katsojan joukot ratkaisevissa finaaleissa muodostavat massiivisen osan koko kauden yleisötuloista. Lajin tilanne on sikäli auvoinen, että näitä niin sanottuja jättiyleisöjä nähdään naistenkin puolella joka kevät.

Toisin on tilanne naisten jääkiekon puolella. HPK:n naisten jääkiekko ja lentopallo ovat kuuluneet saman sateenvarjon alle jo lähes kymmenen vuoden ajan. Eivät kuulu enää ensi kaudella.

– Naisten liigajääkiekko rasittaa vuosittain kymmenillä tuhansilla euroilla seuran taloutta. Talous on kulkenut miinuksella jo vuosia naisjääkiekon kulujen vuoksi, kommentoi HPK Naiset ry:n puheenjohtaja Pekka Romo Kaupunkiuutiset-lehdelle.

HPK:n naisten jääkiekkojoukkueen yleisökeskiarvo tämän kauden runkosarjassa oli 71. Lentopallossa luku oli siihen verrattuna massiivinen 404.

Hämeenlinnalaisjoukkue on 2000-luvulla pelannut lentopallon naisten Suomen mestaruudesta jo kolmella eri nimellä salolaisjoukkuetta vastaan. Ensi kaudella jonoon saattaa liittyä neljäs nimi.05