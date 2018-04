Ylen kysely: Facebook-tietojen väärinkäyttö huolestuttaa suomalaisia

Omien Facebook-tietojen väärinkäyttö huolestuttaa suomalaisia, kertoo Ylen teettämä kysely. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista kertoo kuitenkin, että huoli tietojen leviämisestä ei ole vaikuttanut omaan Facebookin käyttöön.

Hieman yli viidesosa eli 21 prosenttia vastaajista kertoo käyttävänsä Facebookia kuten ennenkin, mutta olevansa varovaisempi siinä, mitä tietoja laittaa päivityksiinsä. Kukaan ei kertonut lopettaneensa Facebook-tilinsä käyttöä kokonaan.

Vähiten huolissaan ovat alle 25-vuotiaat Facebookin käyttäjät. Heistä 51 prosenttia kertoo olevansa erittäin tai melko huolestunut siitä, että heidän Facebookiin laittamiaan tietoja voidaan käyttää vahingollisesti. Seuraavissa ikäryhmissä eli 25-49-vuotiailla vastaava luku on 59 prosenttia ja 50-64-vuotiailla 60 prosenttia.

Yle tilasi tutkimuksen Taloustutkimukselta. Kyselyssä oli mukana hieman alle 1 100 ihmistä eri puolilta Suomea. Heistä Facebookin käyttäjiä oli noin 750. Haastattelut tehtiin 26.-27. maaliskuuta. Noin puolet haastatteluista tehtiin puhelimitse ja puolet nettipaneelissa. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Facebookin käyttäjien yksityisyyden suoja koki julkisen kolauksen maaliskuussa. Tuolloin ilmeni, että yli 50 miljoonan amerikkalaisen tietoja on päätynyt tietoanalyysiyhtiö Cambridge Analyticalle. Tietoja hyödynnettiin muun muassa mainosten kohdentamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa. Cambridge Analytican Britannian-yhtiö oli mukana myös Britannian EU-eroa ajaneessa Leave.EU-kampanjassa.

STT

