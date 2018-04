Ylen MOT-ohjelma, Helsingin Sanomat ja Länsi-Uusimaa saivat JSN:n langettavat

Julkisen sanan neuvosto JSN on antanut langettavan päätöksen Ylen MOT-ohjelmalle, Helsingin Sanomille ja Länsi-Uusimaalle.

MOT-ohjelman jaksossa Luulosairaan käypä hoito esitettiin väite, että lääketeollisuus voi maksaa lääkäreille heidän kirjoittamistaan resepteistä ja tarkkailee, ketkä lääkkeitä määräävät. Ohjelmassa ei kuitenkaan kerrottu, että kyseessä oli nimeämättömän lähteen arvio.

JSN ei ota ratkaisussaan kantaa siihen, pitääkö väite paikkansa. Neuvoston mukaan olennainen asiavirhe oli kuitenkin se, että yhden nimettömän lähteen mielipide oli esitetty tosiasiana.

Yle vetosi vastauksessaan lähdesuojaan.

Helsingin Sanomat taas julkaisi jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Juttu julkaistiin sekä verkkosivuilla että painetussa lehdessä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Länsi-Uusimaan julkaisemassa jutussa oli useita nimivirheitä. Suurin osa oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä, mutta yksi oli JSN:n mukaan olennainen asiavirhe.

Vapauttavia päätöksiä on tuoreessa päätöslistassa neljä.

Julkisen sanan neuvosto JSN on median itsesääntelyelin, joka valvoo hyvää journalistista tapaa. Sen sääntelyn piiriin kuuluvat lähes kaikki suomalaiset tiedotusvälineet. JSN ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista valtaa.

STT

