Ylen uusi toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila haluaa vahvaa yhteistyötä suomalaismedioille

– Onhan tämä valtavan hieno näköalapaikka suomalaiseen yhteiskuntaan, arvioi uutta pestiään Ylen toimitusjohtajaksi siirtyvä Merja Ylä-Anttila tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Ylä-Anttila ei tuoreeltaan esittänyt kovin konkreettisia uudistusehdotuksia. Hän korosti muun muassa julkisen palvelun ja kaupallisen median välisen yhteistyön vahvistamista ja uudenlaisten kumppanuuksien etsimistä. Ylen hän lupasi olevan avoin ja mahdollistava kumppani.

Yhteistyön tarvetta kirittää Ylä-Anttilan mukaan kilpailu, jota suomalaismediaan kohdistuu isojen globaalien mediajättien kuten Googlen ja Facebookin taholta.

– Jos me emme todella mieti tätä, miten Suomi-media pärjää, niin ei se hyväksi ole tälle yhteiskunnalle.

Ylä-Anttila arvioi, että Yleisradiota ja vahvaa julkista palvelua tarvitaan kenties nykyisin vielä enemmän kuin jokin aika sitten, koska maailma on ”aika epävakaassa tilanteessa”. Hänen mukaansa Suomen johtavana mediana Yle pystyy analysoimaan, missä maa ja maailma makaa, ja antamaan sitä kautta maailmankuvan aineksia lukijoille ja katsojille.

Ylä-Anttila myös muistutti, että Yle tekee uutis- ja ajankohtaisohjelmien lisäksi myös kotimaista draamaa ja faktaohjelmia.

– Voidaan sanoa, että Ylen koko arkisto on kansakunnan muisti. On tärkeää, että tässä kerätään sitä muistia yhä edelleen. Tässä kerätään niitä tarinoita, mitä tapahtuu tässä ja nyt ja vahvistetaan sillä tavalla kulttuurista identiteettiä Suomessa.

– Saattaa jopa joskus olla pikkuisen paikallaan tällainen valistuskin, Ylä-Anttila naurahti.

Hän kuitenkin jatkoi, ettei tarkoita ”sormi pystyssä valistusta”, vaan pikemminkin maailmalla liikkuvien valeuutisten torjuntaa. Hänen mukaansa laatumedialla on merkitystä sille, miten ihmiset luottavat tietoon.

Ylen toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa ja vastaa sen hallitukselle toiminnan tuloksellisuudesta. Ylä-Anttila sanoikin olevan päivänselvää, ettei toimitusjohtajan tehtääviin kuulu sisältöön vaikuttaminen

Soitto headhunterilta

Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson kertoi, että Ylen hallitus oli valintaprosessissa hyvin yksimielinen. Hän korosti, ettei Ylä-Anttilan valinta johtunut siitä, että hän on nainen.

– Me haimme parasta mahdollista toimitusjohtajaa. Mutta olemme tietysti vilpittömästi iloisia siitä, että nyt ensimmäinen naispuolinen toimitusjohtaja Hella Wuolijoen jälkeen saatiin Yleen.

Ylä-Anttila kertoi, ettei osallistunut avoimeen hakuun, vaan sai yhteydenoton rekrytoijalta. Lopullisesti asia ratkesi vasta jokunen päivä sitten.

– Ajattelen niin, että olen omassa urassani sellaisessa kohdassa, että pystyn vielä yhden hyvän uran tekemään.

Lähtöpäätöstä tuki se, että Ylä-Anttilan mukaan myös MTV Uutiset on hyvässä tilanteessa ja samoin Mediahub on lähtenyt hyvin liikkeelle. Ylä-Anttila luopui tänään MTV:n päätoimittajan tehtävästä, mutta jatkaa yhtiössä elokuun loppuun saakka. Ylen toimitusjohtajana hän aloittaa syyskuun alussa.

