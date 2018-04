Yli 1 100 pidätetty Etiopiassa poikkeustilan aikana

Etiopiassa Itä-Afrikassa on pidätetty yli 1 100 ihmistä runsas kuukausi sitten julistetun poikkeustilan aikana. Poikkeustila tuli voimaan sen jälkeen kun pääministeri Hailemariam Desalegn oli eronnut yllättäen.

Poliisilla on ollut poikkeustilan aikana oikeus pitää ihmisiä vangittuina ilman oikeudenkäyntiä.

Etiopiaa johtavan puolueen EPRDF:n on määrä nimittää Abiy Ahmed uudeksi pääministeriksi ensi viikolla.

Etiopia ajautui kriisiin vuonna 2015, kun maan suurin etninen ryhmä oromot aloittivat protestit vastustaakseen pääkaupunki Addis Abeban laajentamista ympäröiville oromojen asuinseuduille.

Abiy Ahmed on ensimmäinen pääministerin tehtävään nouseva oromo. Tilanne ei silti välttämättä helpotu, sillä myös toisen keskeisen etnisen ryhmän, amharoiden, keskuudessa kapinoidaan hallitusta vastaan.

STT