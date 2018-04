Yliopiston rehtori: Huhtasaaren gradu loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä, mutta loukkaus ei ole erityisen vakava

Jyväskylän yliopiston mukaan perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaaren pro gradu -tutkielma rikkoo joltain osin hyvää tieteellistä käytäntöä. Tähän päätyi yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen esiselvityksen sekä Huhtasaaren oman vastauksen pohjalta.

Plagiointiepäilyjen vuoksi käynnistetyn esiselvityksen teki yliopiston ulkopuolinen asiantuntija, professori emeritus Jarkko Hautamäki. Hän katsoi, ettei hyvää tieteellistä käytäntöä ole noudatettu johdonmukaisesti.

Rehtorin päätöksen mukaan ilman viitteitä tehtyjä suoria lainauksia on tutkielman kirjallisuusosiosta noin kymmenesosa. Sen sijaan empiirisessä aineistossa ei ole havaittu merkkejä plagioinnista.

Päätöksen mukaan kyseessä on hyvän tieteellisen käytännön loukkaus, vaikka se onkin Huhtasaaren mukaan tahatonta.

– Ottaen huomioon, että kyseessä on ollut pro gradu -työ ja sen rajattu osio, ei loukkaus kuitenkaan ole luonteeltaan erityisen vakava.

Esiselvityksessä ei ilmennyt epäilyä laajemmasta vilpistä, ja rehtori lopettaa asian käsittelyn omalta osaltaan tähän. Rehtorin päätös liitetään gradun yhteyteen yliopiston kirjaston arkistoon, ja tutkielman viitetietoihin kirjastotietokantaan merkitään tieto rehtorin päätöksestä.

Jos Huhtasaari on tyytymätön rehtorin päätökseen, hänellä on puoli vuotta aikaa pyytää lausuntoa tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta.

Huhtasaari: ”Kohtuutonta”

Huhtasaari pitää graduunsa kohdistunutta plagiointiepäilyä ja sen tutkintaa kohtuuttomana. Huhtasaari myöntää blogissaan, että hänen tutkielmassaan on virheitä.

– Kyllä, työssäni on huolimattomuusvirheitä, silti koen, että tämä on ollut minua kohtaan kohtuutonta, Huhtasaari kirjoittaa.

Hän kritisoi muun muassa sitä, että 15 vuotta vanhaan graduun sovelletaan nykyisiä ohjeita vilppiepäilyistä.

Huhtasaari totesi rehtorille antamassaan lausunnossa, että hänen tekemissään virheissä ei ollut kyse vilpistä. Hän arvioi lausunnossaan myös, että tutkielman puutteet on jo huomioitu tutkielman arvostelussa.

Epäilyt esille presidentinvaalien alla

Plagiointiepäilyt nousivat esille tämän vuoden tammikuussa, kun liberaalipuolueen puoluesihteeri Tuomas Tiainen väitti, että gradussa on plagioituja kohtia. Hän esitteli blogissaan kolme lyhyttä tekstikatkelmaa, jotka Huhtasaari näyttää hänen mukaansa kopioineen suoraan muista lähteistä.

Huhtasaari on kiistänyt plagioinnin ja sanonut epäilyn olevan pelkkää peliä, koska se tuli esille vain pari viikkoa ennen presidentinvaaleja, joissa Huhtasaari oli ehdokkaana.

Huhtasaari teki opinnäytetyönsä vuonna 2003 Kokkolan yliopistokeskuksessa, jonka toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopisto.

Rehtorin päätöksestä uutisoi tänään aiemmin Keskisuomalainen.

