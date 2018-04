Youtuben pääkonttorilla ammuttu – ainakin neljä haavoittunut ja epäilty ampuja kuollut

Yhdysvaltain Kaliforniassa ainakin neljä ihmistä on haavoittunut ampumisessa Youtuben pääkonttorilla. Poliisi epäilee ampujaksi naista, joka on kuollut. Hänen uskotaan kuolleen itse aiheutettuun ampumahaavaan.

Tilanteesta tiedotustilaisuudessa kertoneen San Brunon poliisipäällikön mukaan tilanne on edelleen päällä ja viranomaiset käyvät edelleen rakennusta läpi.

ABC Newsin mukaan ainakin yksi haavoittuneista on kriittisessä tilassa. Asiasta kertoi sairaalan tiedottaja.

http://abcnews.go.com/US/police-respond-active-shooter-youtubes-california-headquarters/story?id=54211484

STT