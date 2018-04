Youtuben pääkonttorilla ammuttu – useita haavoittunut ja epäilty ampuja kuollut

Yhdysvaltain Kaliforniassa useita ihmisiä on haavoittunut ampumisessa Youtuben pääkonttorilla. Poliisi epäilee ampujaksi naista, joka on kuollut. Hänen uskotaan kuolleen itse aiheutettuun ampumahaavaan.

Tilanteesta tiedotustilaisuudessa kertoneen San Brunon poliisipäällikön Ed Barberinin mukaan tilanne on edelleen päällä ja viranomaiset käyvät edelleen rakennusta läpi.

Haavoittuneiden määrästä on tällä hetkellä epäselvyyttä. Barberini puhui tiedotustilaisuudessa neljästä uhrista, mutta on epäselvää, onko ampuja laskettu mukaan tähän lukuun.

ABC Newsin mukaan ainakin yksi haavoittuneista on kriittisessä tilassa. Asiasta kertoi sairaalan tiedottaja.

Valkoinen talo kertoi aiemmin, että presidentti Donald Trumpille on kerrottu tilanteesta ja hallinto seuraa tilannetta. Trump itse kommentoi asiaa Twitterissä.

– Minulle kerrottiin juuri ampumisesta Youtuben pääkonttorilla San Brunossa Kaliforniassa. Ajatuksemme ja rukouksemme ovat kaikkien niiden luona, jotka ovat olleet osallisena, presidentti kirjoitti kiittäen paikalla olevia viranomaisia.

http://abcnews.go.com/US/police-respond-active-shooter-youtubes-california-headquarters/story?id=54211484

STT

