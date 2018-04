Zuckerberg: Sosiaalisen median sääntely väistämätöntä

Sosiaalisen median sääntely on tulevaisuudessa väistämätöntä, kun internetin merkitys ihmisten elämässä kasvaa entisestään, sanoo yhteisöpalvelu Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg.

Zuckerberg kommentoi sosiaalisen median sääntelyä ollessaan Yhdysvaltain senaatin kuultavana Washingtonissa.

Zuckerberg varoitti samalla, että sääntely täytyy toteuttaa varovaisesti, sillä Facebookin kaltaisille suurille yrityksille sääntelyn noudattaminen on helppoa, mutta pienille startup-yrityksille se voi olla vaikeampaa.

Zuckerberg ei ole vakuuttanut senaattoreita anteeksipyynnöillään. Zuckerberg sanoi yhtiönsä selvittävän, miten data-analyysiyhtiö Cambridge Analytica pääsi käyttämään väärin miljoonien Facebookin käyttäjien tietoja ja pyrkivän varmistamaan, ettei vastaavaa tapahdu uudelleen.

Kongressi harkitsee säätävänsä tiukempia lakeja sääntelemään, miten Facebookin kaltaiset yritykset voivat kerätä ja käyttää käyttäjiensä tietoja. Lainsäädännön tiukentamisella on kannatusta yli puoluerajojen, mikä on nyky-Yhdysvalloissa harvinaista.

Washington Postin mukaan senaattorit eivät vaikuttaneet uskovan Zuckerbergin lupauksiin, että yritys parantaisi tapansa oma-aloitteisesti.

– Olemme nähneet anteeksipyyntökiertueita ennenkin. En näe, miten voitte muuttaa bisnesmallianne, jos pelisääntöjä ei muuteta, demokraattisenaattori Richard Blumenthal sanoi.

Demokraattisenaattori Bill Nelson puolestaan ilmoitti, että mikäli Facebook ja muut netissä toimivat yhtiöt eivät pysty tai suostu puuttumaan yksilönsuojan loukkauksiin, kongressi tekee sen niiden puolesta.

Facebook auttaa Venäjä-tutkinnassa

Zuckerberg paljasti kuulemisessa myös yhtiönsä tekevän yhteistyötä erikoissyyttäjä Robert Muellerin kanssa. Muellerin johtamassa tutkinnassa selvitetään Venäjän epäiltyä sekaantumista Yhdysvaltojen vaaleihin ja presidentti Donald Trumpin kampanjaväen Venäjä-kytköksiä.

Zuckerberg ei kuitenkaan kertonut asiasta sen enempää vaan sanoi yhteistyön sisällön olevan luottamuksellista.

Zuckerberg on jo aikaisemmin myöntänyt, ettei Facebook tehnyt riittävästi estääkseen tarkoitushakuisen valheellisten tietojen levittämisen alustallaan Yhdysvaltojen viime presidentinvaalien yhteydessä.

Nyt hän kuvaili yhtiönsä käyvän jatkuvaa taistelua estääkseen Venäjää käyttämästä Facebookia vaaleihin sekaantumiseen niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin.

– Venäjällä on ihmisiä, joiden työtä on käyttää hyväksi meidän järjestelmiämme ja muita järjestelmiä internetissä, hän sanoi.

– Tämä on siis asevarustelua. Heistä tulee ajan myötä parempia ja parempia ja meidän täytyy satsata siihen, että meistäkin tulee parempia tässä.

