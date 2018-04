Zuckerberg Yhdysvaltain senaatille: Olen pahoillani

Yhdysvalloissa kongressin kuultavana oleva Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on avauspuheenvuorossa pahoittelut tietosuojaskandaalia ja sanonut olevansa vastuussa tapahtuneesta.

Yhtiö epäonnistui tehtävässä suojella käyttäjiään ja heidän yksityisyyttään, Zuckerberg sanoi lukiessaan kirjallista lausuntoaan, joka annettiin julkisuuteen jo aiemmin. Hän lupasi, että tarvittavat muutokset tehdään.

Zuckerberg on tänään kuultavana senaatissa ja huomenna edustajainhuoneen komiteassa.

Toimitusjohtajan mukaan Facebookin on omaksuttava uudenlainen näkemys yhtiön vastuullisuudesta. Hän kirjoitti asiasta Facebook-sivuillaan juuri ennen tilaisuuden alkua.

– Tunnin kuluessa todistan senaatin edessä, kuinka Facebookin on laajennettava näkemystä vastuullisuudestamme – ei vain luotava välineitä, vaan varmistettava, että välineitä käytetään hyvään.

Facebook on joutunut julkiseen ryöpytykseen massiivisen käyttäjätietojen väärinkäytösepäilyn takia. Yhtiö on myöntänyt, että jopa 87 miljoonan ihmisen tiedot ovat voineet vuotaa analyysiyhtiö Cambridge Analyticalle. Suomessa tämä koskee noin 20 000:ta ihmistä.

Tietoja on hyödynnetty muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaalikampanjoinnissa.

Palkkio väärinkäytösten ilmiantamisesta

Facebook ilmoitti aikaisemmin, että se ryhtyy maksamaan palkkioita henkilöille, jotka paljastavat Facebookin avulla kerättyjen tietojen väärinkäyttötapauksia.

Facebookin tuoteturvallisuusjohtajan Collin Greenen mukaan palkkion suuruus perustuu jokaisen ilmoitetun tapauksen vaikuttavuudesta. Vähimmäispalkkio on 500 dollaria varmistetusta väärinkäyttötapauksesta, jonka vaikutuspiirissä on vähintään 10 000 ihmistä.

– Jos voimme varmistaa tietojen väärinkäytön, suljemme tällaisen sovelluksen ja ryhdymme tarvittaessa oikeustoimiin sellaista yhtiötä vastaan, joka myy tai ostaa tietoja, Greene huomautti lausunnossaan.

Myös muu sosiaalinen media syynissä

Facebook on pyrkinyt puhdistamaan mainettaan useilla muutoksilla. Yhtiö ilmoitti aiemmin huhtikuussa, että Facebook aikoo vaatia jatkossa maksajan nimen kaikkiin poliittisiin mainoksiin. Maksajan henkilöllisyyden pitää olla varmistettu.

Maanantaista lähtien Facebook on ottanut yhteyttä käyttäjiin, joiden henkilötietojen epäillään joutuneen väärinkäytösten kohteeksi. Kaikille käyttäjille on lisäksi suunnattu ilmoitus, josta pääsee tarkistamaan, miten käyttäjätietoja voi suojata.

Zuckerbergin ennen kuulemista tavannut senaattori Bill Nelson kertoi toimittajille, että Zuckerberg näyttää ottavan asian vakavasti. Vaikka Facebook on ollut kohun keskiössä nyt, syynissä on senaattorin mukaan myös muu henkilötietoja keräävä sosiaalinen media.

STT

Kuvat: