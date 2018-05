250 miestä osallistui lauantaina Kohtuuden kolmoseen Salossa. 12. kerran järjestetyn tapahtuman tunnelma oli rento.

Kolmosen reitti kulki pitkin keskustan katuja. Lähtö ja maali olivat Urheilupuistossa Maran Klubilla.

– Ilahduttavaa on, että yritysten osallistuminen on lisääntynyt vuosi vuodelta. Kyse on henkilökunnan virkistystapahtumasta, Heikki Ilmasti järjestäjistä kertoi.